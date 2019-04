Anciana de 95 años trabaja durante todo un año para cumplir promesa a Jesús del Rescate

La edad no fue una excusa para que doña María Ernestina Hernández Suazo, quien cumplirá 96 años el próximo 19 de abril, no se pusiera en marcha desde Masaya hacia el Santuario Nacional de Popoyuapa, en la ciudad de Rivas, para cumplir con su objetivo: Pagar los milagros que atribuye a la imagen de Jesús del Rescate.

Doña María Ernestina Hernández ha participado en esta tradición desde que tenía 14 años, una devoción que heredó de sus padres y que decidió continuar al lado de su esposo cuando se casó.

“Voy a seguir hasta que me muera porque así se lo prometí a mi marido cuándo murió en 1984”, recordó la anciana.

Según doña María Ernestina Hernández para poder cumplir con su promesa tuvo que rentar una carreta, por la que pagó 4,500 córdobas los cuales ahorró durante todo un año, para así poder continuar con la tradición heredada de sus ancestros.

De acuerdo con doña María Ernestina Hernández, cuando inició a participar en la peregrinación con sus padres, no existía la carretera panamericana y que en esos años, la caravana la integraban carretas, a diferencia de ahora que en su mayoría se compone por carretones halados de caballos.

“Ahora el carretón de caballo es más económico para trasladarse, pero yo con mi venta de verduras voy ahorrando dinero el resto del año para garantizar el pago de mi carreta e ir pagar mi promesa de un nieto y de mi marido”, concluyó la promesante.

La tradicional romería de carretas peregrinas anualmente llega los lunes de Dólares al Santuario de Popoyuapa después de varios días de viaje, con feligreses que acuden al templo con la misión de venerar y cumplir diferentes tipos de promesas a la imagen de Jesús del Rescate, quien por su popularidad y relevancia que ha cobrado en estas actividades religiosas, fue reconocido oficialmente como el santo patrono de los rivenses en el 2012.

Las carretas peregrinas adornadas de globos y cargadas de utensilios de cocina, sillas, colchones, agua y alimentos, provienen de diversas comunidades de los departamentos de Masaya, Granada y Carazo, y como parte de la tradición lucían el color morado alusivo al vestuario de Jesús del Rescate, la bandera azul y blanco de Nicaragua y la de Iglesia Católica.

Según el padre Marcial Guzmán, párroco del Santuario Nacional de Popoyuapa, en las carretas y carretones se movilizaban cerca de 3000 feligreses y aseguró que más 500 devotos de Jesús del Rescate hicieron la travesía caminando.

Gerardo Velásquez de 49 años, es uno de los promesantes del municipio de La Paz, Carazo que arribó a pie, para pagar un milagro que atribuye a Jesús del Rescate y asegura que continuará realizando el peregrinaje hasta que Dios se lo permita.

“Son 19 años que tengo de venir caminando a pagar mi promesa porque Jesús del Rescate, me hizo un gran milagro al sacarme de la cárcel, cuando me involucraron en un caso grave que tenía que ver con un homicidio en el que yo nada tenía que ver y después de seis meses de estar preso recupere mi libertad y eso fue el milagro que me concedió”, explicó.

María Ester González, es otra de las peregrinas que llega caminando a Popoyuapa desde La Paz, quien asegura que la idea de hacer la travesía a pie inició en su municipio con un grupo de ocho personas a las que esta vez se les sumaron más de 100 feligreses.

“Caminamos seguros durante los dos días que tardamos en llegar a Popoyupa y en el camino la gente ya nos identifica como peregrinos y también vamos encontrándonos con otros grupos que llegan de Carazo, Masaya y Granada a pagar promesas a pie y esta es una tradición que está creciendo”, afirmó.

Este año al menos 440 carretas y carretones halados por bueyes y caballos llegaron hasta el Santuario Nacional de Popoyuapa.

Los feligreses permanecerán hasta la tarde del jueves cuando retornan a sus lugares de origen y quienes llegaron caminado regresan en buses o vehículos particulares este mismo lunes.