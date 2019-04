Dos miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y dos representantes del Gobierno de Nicaragua se han sentado en varias ocasiones para establecer un mecanismo de cumplimiento de los acuerdos alcanzados el 20 de marzo, indicaron opositores.

Los encuentros han sido posibles por la intermediación de los testigos y acompañantes del diálogo, en este caso del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y del delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

La negociación entre el Gobierno y Alianza concluyó el 3 de marzo, sin acuerdos en los temas de justicia y democracia.

“A través de los testigos y acompañantes, se recibió una invitación para ver si se hacía una reunión con dos representantes del Gobierno y dos de la Alianza. Valía la pena tener esa reunión con el objetivo que el Gobierno cumpla los acuerdos que ya se firmaron”, señaló Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza.

Uno de los acuerdos está relacionado con la liberación de los manifestantes presos, el otro consiste en fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, que incluye garantizar los derechos económicos, derechos políticos, derechos laborales, libertad de expresión y de información veraz, garantías procesales, entre otros aspectos.

Tünnermann no precisó dónde se han reunido, pero la última cita la sostuvieron este martes por la tarde. El jurista también recalcó que la Alianza aceptó los encuentros porque “busca cómo acelerar la liberación de los presos”.

Este martes, el canciller Denis Moncada, quien encabeza la delegación gubernamental en la mesa de conversaciones con la Alianza Cívica, dijo que “negar que se han realizado reuniones es irrespetar la presencia de los testigos internacionales que nos acompañan”.

“Reiteramos el compromiso de dar continuidad a las pláticas en todos los formatos, el compromiso de avanzar en las conversaciones y propuestas. Todos los días hay reuniones en distintos formatos y diferentes lugares con presencia de los testigos y acompañantes”, recalcó Moncada en la entrada al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), que ha funcionado como sede de las negociaciones.

Piden a gobierno cumplir

José Adán Aguerri, de la Alianza, explicó que en los encuentros no se aborda el “tema de justicia y democracia, porque esos dos temas no son parte de la implementación de los acuerdos que ya se firmaron”.

La Alianza ha enfatizado, señaló Aguerri, que el Gobierno debe cumplir con el acuerdo de liberación de los encarcelados por participar en manifestaciones en el marco de las protestas ocurridas desde abril de 2018.

Además, en ese encuentro con delegados del Gobierno, la Alianza Cívica insistió en el nombramiento de garantes internacionales para el cumplimiento del acuerdo referido al fortalecimiento de derechos y garantías ciudadanas, recalcó.

Aguerri afirmó que sobre la diferencia de unos 250 prisioneros que no aparecen en la lista del Gobierno, todavía no se puede decir que son desaparecidos.

“Primero hay que revisar nombre por nombre, no es un tema simple, aquí estamos hablando de personas, de familias, hablamos de que un nombre que sea mal informado, puede crear en una familia un dolor innecesario”, explicó.

Agregó que hasta este momento están hablando de nombres de personas que no logran conciliar y tienen que ir al siguiente paso, que puede llevar a definir si estas personas están en el exilio y se fueron por vereda o si realmente están en una situación distinta o realmente están ahí y hay un error por parte de las autoridades.

Aguerri contó que hay un equipo técnico desde hace meses, que todos los días hace un levantamiento de cuántas personas hay, si hubiera nuevos detenidos y cuántas personas salieron de la cárcel.

“De hecho, en la siguiente reunión que tengamos con el Comité Internacional de la Cruz Roja se va a actualizar el listado porque tenemos que agregar a los que para nosotros son nuevas personas (encarceladas), que fueron detenidas a lo largo de estos últimos días”, apuntó.

Dijo que en el caso de los tres sábados anteriores, los que entraron a las celdas en Managua salieron, pero en otros departamentos del país pudo haber personas que hayan sido detenidas y ese es el tipo de casos que están revisando.

CPDH: Gobierno obstaculiza

Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirmó que la falta de información confiable de parte de las autoridades y nuevas denuncias de capturas obstaculizan lograr un listado certero de prisioneros.

“En total hemos hablado de un promedio global de 800 (manifestantes presos) e incluso, incorporamos un listado de 50 por los últimos casos, por lo que sumamos 850, sujeto a confirmación. Acá se incorporaron personas consideradas desaparecidas (pero que hay indicios de que fueron capturadas (por policías y parapolicías)”, dijo Montenegro.

Añadió que hay temor de que haya más personas detenidas de manera injusta y estas puedan quedar fuera del beneficio de los acuerdos de liberación, por lo que se necesita la creación de un equipo de investigadores, pero compuesto por personas investidas de imparcialidad y que puedan cumplir una investigación de manera objetiva.

Otro problema señalado por Montenegro es que las detenciones continúan, pero bajo acusaciones de delitos comunes, aunque la verdadera causa de detención o proceso judicial es la criminalización de las protestas.

Señaló que se han estado mezclando a presos políticos con los comunes y en los últimos meses, esto sucedió con al menos 25 personas detenidas por las protestas, además hay traslados de la penitenciaría de Managua a otros departamentos.

En el caso de las acusaciones por delitos comunes se presentaron los familiares de Wilmer Alfredo Mendoza Espinosa, Frederick Vega y Ryan García Santamaría, originarios de Ciudad Darío, quienes participaron en las protestas, pero el Ministerio Público los acusó de robo con intimidación agravado y tenencia ilegal de armas, según Pablo Cuevas, abogado de la CPDH.

Koncke: “La liberación es prioridad”

Humberto Galo Romero y Eva Inestroza

Gonzalo Koncke, jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), catalogó como un asunto de “máxima prioridad” lograr la liberación de todos los manifestantes antigubernamentales que están presos en Nicaragua.

“Hoy tenemos una responsabilidad fundamental y primaria, cuando digo tenemos me refiero a todos los actores involucrados en la crisis que atraviesa Nicaragua y todos tenemos que ser muy responsables respecto al tema que tiene máxima prioridad en este momento, que es la liberación de los presos políticos”, afirmó Koncke durante una entrevista brindada a la cadena de noticias CNN en Español.

El funcionario recordó que mediante la mesa de negociaciones que estuvo desarrollando la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno de Nicaragua se concretó un acuerdo en el que se estableció la liberación de los manifestantes presos en un lapso no mayor a 90 días y es a lograr este cometido que la Secretaría de la OEA apunta.

“Hoy a lo que la Secretaria General apunta es a trabajar sobre esta oportunidad de lograr la libertad para esta gente, porque es la gente que más está sufriendo en este momento es la gente que peor está pasando, es necesario obtener la libertad de ellos y para eso tenemos que ser todos muy responsables”, afirmó Koncke en su intervención.

Responsabilidad del gobierno

Durante la entrevista, Koncke recalcó que la mayor responsabilidad para la liberación de los manifestantes es del Gobierno de Nicaragua.

“Primero que nada, el que tiene que ser más responsable es el Gobierno de Nicaragua, la responsabilidad principal la tiene el Gobierno en esta liberación”, dijo.

En el acuerdo alcanzado entre la Alianza Cívica y el Gobierno se estableció también que la lista de manifestantes detenidos sería cotejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y este organismo humanitario también podría participar en el proceso de liberación.

“Se está trabajando sobre esta lista que en conjunto la Alianza Cívica y el Gobierno, sobre la base del listado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Comité Internacional de la Cruz Roja como agencia implementadora están elaborando para trabajar sobre esta oportunidad, una oportunidad que como decía tenemos que ser particularmente responsables”, afirmó Koncke.

Familiares denuncian

Miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos informaron que están analizando las listas de manifestantes presos que tiene la Alianza Cívica, para determinar qué pasó con los más de 200 reos que no los tiene enlistados el Gobierno.

Daniel Esquivel, miembro del Comité Pro Liberación de Presos y esposo de la prisionera Irlanda Jerez, considera que el Gobierno está tratando de desinformar sobre el tema del listado de prisioneros.

“Hay un motón de desinformación. Según ellos (el Gobierno) estas 200 personas no están en las cárceles, no es solo decir no está en nuestra lista, sino que se tiene que ir a verificar”, expresó Esquivel.

Por su parte, Sara Oporta, vocera del comité, manifestó que ellos están unificando la lista de los nombres que no coinciden, por lo tanto, se negó a referirse a un número exacto.

“No son 200 los que no coinciden. Estamos trabajando junto con la Alianza Cívica metiendo expedientes de muchos nombres que el Gobierno dice que no coinciden y demostrándoles que sí están ahí”, insistió Oporta.