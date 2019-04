Alianza Cívica denunciará ante comunidad internacional incumplimientos de gobierno en diálogo

La oposición extraparlamentaria nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica anunció este jueves que denunciará ante la comunidad internacional que el Gobierno del

presidente Daniel Ortega está incumpliendo los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, con lo que esperan superar la crisis que estalló hace un año.

La experta constitucionalista e integrante de la Alianza Cívica, Azahalea Solís, dijo en rueda de prensa que a partir de mañana viernes enviarán a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) la información y detalles sobre "la violación de los acuerdos por parte del Gobierno" de Ortega.

Asimismo, explicarán su posición con respeto a las negociaciones que culminaron el miércoles de la semana pasada sin acuerdos en los temas de justicia y democratización.

"No hay negociación porque no hay acuerdos sobre justicia y democracia, y porque no hay garantes internacionales", explicó.

En lo que va de la semana, el Gobierno nicaragüense ha emitido comunicados en el que expresa su "invariable voluntad y compromiso de continuar trabajando por el entendimiento nacional y la paz" en Nicaragua, y ha rechazado que ha incumplido los acuerdos relativos a derechos y garantías ciudadanas, y la liberación de los privados de libertad en el marco de la crisis.

También ha dicho que en la mesa de negociación tienen pendientes de trabajar los temas todavía no consensuados, como son justicia y democratización, así como el "llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones y apoyar la implementación de los acuerdos".

Al respecto, la Alianza Cívica señaló que "no es suficiente que el Gobierno diga todos los días mediante comunicados engañosos que va a cumplir o que se presenta a la mesa de negociación, sino tiene que hacerlo mediante acciones concretas".

Las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el pasado 3 de abril, tras haberse iniciado el 27 de febrero y prorrogado durante una semana.

Sobre Nicaragua penden sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra el presidente Ortega y sus allegados.

Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.