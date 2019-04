Reos comunes los ha enlistado el Gobierno, dicen familiares

Miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos informaron que el Gobierno está llevando a cabo una campaña de desprestigio de los protestantes que guardan prisión, al incluir nombres de reos con delitos comunes en los listados de los protestantes que se tienen que liberar.

A pesar de que los miembros de la Alianza Cívica y los familiares de presos han mantenido en confidencialidad los nombres que conforman la lista de reos a liberar, medios de comunicación oficialistas se han dedicado a filtrar nombres de sujetos con delitos comunes, asegurando que están entre los que quiere liberar la Alianza.

Entre esos nombres se menciona a una persona condenada a 30 años de prisión por violación y asesinato de una señora de 82 años y otro declarado culpable por la violación a una menor.

“Nosotros estuvimos depurando la lista y ayer (miércoles) sacamos de la lista casualmente a ese apellido (del reo con delitos comunes), porque en la lista que está dando el Gobierno, nos está metiendo mucha gente que no es del contexto de abril”, manifestó Sara Oporta, vocera del comité.

De acuerdo con Daniel Esquivel, miembro del comité y esposo de la prisionera Irlanda Jerez, el trabajo de depuración de las listas se está realizando a nivel nacional, por lo que considera que en algún momento se pudo haber filtrado y manipulado el listado.

“Lo que quieren generar es descontento. El Gobierno está usando a sus medios y esas páginas para generar desinformación, desconfianza y división”, añadió Esquivel.

Por su parte, Max Jerez, líder universitario y miembro de la Alianza Cívica, comentó que aunque él no forma parte del grupo que está trabajando el listado de liberación, maneja que ahora están en un proceso de depuración, por lo que no pueden revelar los nombres de las listas, porque el trabajo aún no ha concluido.

Alianza exige liberación

Se espera que la lista de prisioneros a liberar esté totalmente conciliada este viernes, según lo manifestado por miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, esta organización demanda al Gobierno la pronta liberación de los reos.

Este jueves, la Alianza Cívica informó que no se reunirá más con el Gobierno hasta que cumpla los acuerdos firmados, entre ellos el de liberar a los manifestantes que están en la cárcel.

Explicaron que están conciliados 232 nombres de protestantes presos, los que el Gobierno debería liberar los más pronto posible.

En esta semana, la Alianza Cívica con apoyo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y los familiares de los prisioneros han estado trabajando en la depuración de las listas.

Uno de los aspectos que están tratando de aclarar son los 50 prisioneros que el Gobierno tiene registrados como reos comunes.

Otros 200 que están en la lista de la Alianza Cívica, el Gobierno afirma que no se encuentran en las cárceles, pero los familiares de los manifestantes aseguraron que van a demostrar que estos son prisioneros por haber protestado contra el Gobierno.