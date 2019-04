La UCA, el último bastión de las protestas universitarias

La Universidad Centroamericana (UCA) se ha convertido en el último bastión de las protestas estudiantiles en Nicaragua. Los jóvenes, cubriendo sus rostros, se las ingenian con música, consignas y banderas para demandar democracia y la liberación de los manifestantes.

Desde inicios de marzo, un grupo de estudiantes de diferentes carreras se organizaron para reanudar las protestas que iniciaron en abril de 2018. Ellos lo llaman “actividades para mantener la llama de la lucha cívica encendida”.

Desde entonces se han efectuado 5 protestas dentro del recinto, pero la cantidad de jóvenes es cada vez menor.

El Nuevo Diario conversó con una de las estudiantes que ha convocado y organizado una de estas protestas y afirmó que el objetivo “es que a través de un grupo, aunque sea pequeño, se demuestre que aún hay gente que quiere seguir luchando por la libertad del país”.

Relató que la idea de hacer las concentraciones dentro del recinto nació por la desesperación de expresarse y no tener un lugar seguro para hacerlo. “No tenemos otro medio”, afirmó.

Los estudiantes no informan a las autoridades de la UCA cada vez que se va a realizar una actividad. “No se enteran quiénes somos los que convocamos y organizamos las protestas”, precisó la estudiante, bajo condición de anonimato.

Sin embargo, “nunca se nos ha acercado un funcionario y nos ha dicho que eso (manifestación) es incorrecto. Cuando empezamos los plantones, en marzo, hubo varios CPF (guardas de seguridad) que nos estaban grabando. Le preguntamos por qué grababan y nos decían que eso queda como recuerdo, como las crónicas de la universidad”.

Según esta fuente, los guardas les afirmaron que podían hacer sus protestas, aunque no es que les dijeron “háganlo, ustedes griten, protesten”, reveló la alumna.

Cada vez que se realizan estas protestas, siempre hay al menos un guarda que anda detrás de los estudiantes. Sin embargo, en más de un mes de este tipo de manifestaciones aún no ha pasado ningún incidente.

SOLO ENTRE ESTUDIANTES

El hecho de que no exista una representación de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) es importante para que puedan hacer las manifestaciones dentro del recinto de la UCA, afirmó la estudiante.

Otros de los organizadores de estas protestas que habló con El Nuevo Diario, reconoció que en el tiempo que llevan de hacer dichas actividades, no han desarrollado un sistema de comunicación eficaz para difundir las convocatorias.

Con el rostro tapado con trapos y unas gafas oscuras, el estudiante dijo que, de cierta manera, desea que las manifestaciones sean más multitudinarias, sin embargo, dejó claro que en estas solo deben participar estudiantes.

“Han venido otras organizaciones de coladas, pero queremos realmente que solo sea gente de la UCA, porque no queremos que se esté metiendo gente de afuera para no causar conflictos”, afirmó.

El estudiante reconoció que están siendo “atrevidos” al hacer protestas, pero “es nuestro derecho”.

Sobre el hecho de que menos estudiantes se están sumando a las manifestaciones, creen que se debe a que no hay un grupo de comunicación que difunda bien las convocatorias.

“Queremos que sean masivas, pero ordenadas. No queremos a alguien que venga a hacer proselitismo”, afirmó.

INDIFERENCIA VS COMPROMISO

Los universitarios entienden que su recinto es el único lugar en Managua donde se pueden hacer protestas y creen que este tipo de actividades deben realizarse regularmente.

“Los centros comerciales están tomados, todos los espacios públicos, pero no podemos permitir gente que no sea universitaria”, dijo la estudiante consultada.

A pesar de eso, no todos los estudiantes de la UCA participan, un factor es la comunicación, afirmó la universitaria en anonimato que convoca las manifestaciones, aunque ella tampoco descarta que otros estudiantes simplemente sientan indiferencia.

“Son personas estancadas, se vuelven cómplices de la injusticia. Son como Pilato, se lavan las manos. No se quieren involucrar en nada”, expresó la universitaria.

El Nuevo Diario consultó a universitarios que fueron testigo de la última manifestación en la UCA el pasado 12 abril y que no se sumaron, sobre lo que pensaban de las protestas.

Algunos expresaron que no les molestaban, otros dijeron que no estaban en contra, pero que no dejarían de ir a clase por asistir a un plantón.

La UCA ha sido un emblema de las protestas en Nicaragua.

En su recinto en Managua es donde las personas se refugiaron la noche del 18 de abril del 2018, cuando eran atacadas por civiles armados.

Lo mismo ocurrió el 30 de mayo pasado, cuando la Marcha de las Madres sufrió un ataque a balazos, dejando varios muertos. Aquella tarde los protestantes entraron a la UCA para protegerse.