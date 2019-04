¿Cómo sobreviven los extrabajadores de 100% Noticias?

El camarógrafo René Cuadra, uno de los trabajadores de 100% Noticias que se vio afectado con el allanamiento y ocupación policial de ese canal de televisión, vende comida para subsisitir.

"El 21 de diciembre estaba de vacaciones. Entraba a trabajar el 26 de diciembre, cuando me enteré de todo, me decepcioné porque no esperaba eso, ninguno de los trabajadores nos esperábamos eso, me afligí", expresó Cuadra, quien tenía cuatro años de laborar como camarógrafo.

Ese día, 21 de diciembre de 2018, la Policía allanó las instalaciones de la televisora a las 9 de la noche y capturó a su director, Miguel Mora, y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.

De inmediato, el Instituto de Telecomunicaciones (Telcor) clausuró el medio de comunicación. Mora y Pineda Ubau continúan prisioneros y más de 30 familias que dependían de ese canal quedaron sin ingresos.

Verónica Chávez, esposa de Mora y directora ejecutiva del canal, afirma que el gobierno les despojó de todo y hasta las cuentas bancarias les congelaron, por lo que no pudieron pagarle a ningún empleado.

Desde entonces, René Cuadra se ha dedicado a vender tacos. "Es para medio sacar los gastos de la comida, porque los productos han subido de precio, la verdad es que estoy mal y sé que muchos de mis compañeros estamos pasando por una situación difícil", relató.

Verónica Chávez dice que al menos 10 trabajadores, entre periodistas y camarógrafos, se vieron obligados a exiliarse en Costa Rica y Estados Unidos, debido a la persecución, asedio y órdenes de captura contra ellos.

Otros colaboradores del área administrativa, control master, mercadeo y conductores, se encuentran en el desempleo, subsistiendo con el apoyo de familiares.

La propia Verónica Chávez está sobreviviendo ahora con la ayuda que le brindan sus familiares.

Al menos cinco empleados de 100% Noticias podrían estar trabajando en otros medios del país, sin embargo, no dejan de ser víctimas de amenazas y asedio, por haber pertenecido al equipo de la televisora, comenta Chávez.



"Es una total injusticia el embargo contra el canal 100% Noticias y dejar sin derecho al trabajo a más de 30 cabezas de familia, en su mayoría jóvenes, además de dejarlos en el desempleo, continúa el asedio hacia ellos por el simple hecho de pertenecer a 100% Noticias. Eso no se hace", expresó Chávez.

QUE REGRESEN EL CANAL

Cuadra dice que ya tiene cuatro meses en busca de empleo, ha tocado puertas en diferentes empresas, y considera que la situación para el periodismo es muy difícil.

Explica que ha buscado empleo en otras áreas laborales, en algunas no lo han admitido por causa de una lesión en un disco de la columna, que no le permite hacer fuerza.

Esa lesión le quedó cuando le robaron la cámara y lo golpearon durante la cobertura de las protestas.

Cuadra, igual que sus compañeros en el exilio, tiene la esperanza de recuperar su empleo. "Lo que esperamos es que regresen el canal, para que regresemos a trabajar", destacó.

DESDE EL EXILIO



La periodista Leticia Gaitán, quien laboraba para 100% Noticias y salió al exilio el 23 de diciembre pasado, afirmó que todos los trabajadores de este medio de comunicación están dispersos.

Gaitán relató que se vio obligada a exiliarse por el constante asedio que sufría y ante el temor de ser acusada por el gobierno.

Quedó sin empleo y hace esfuerzos con otros periodistas en Costa Rica, laborando en una plataforma digital que crearon.

"Me fui después de la detención de don Miguel y Lucía. Ya tenía información de que la Policía también me iba a capturar. De hecho, el canal lo allanan un viernes y el sábado llegaron cuatro patrullas a la casa de mi abuela materna, pero yo ya no estaba en Managua, estaba viajando hacia otro departamento para poder salir de Nicaragua", relató Gaitán.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado semanas antes del allanamiento de 100% Noticias, medidas cautelares para Miguel Mora, Leticia Gaitán y sus núcleos familiares, porque habían sido objeto de amenazas, persecución y asedio por su trabajo como periodistas, especialmente tras las coberturas de las protestas antigubernamentales del 18 de abril de 2018 en adelante.

"Es difícil dejar todo, tu casa, tu comunidad, tu familia. Extrañás tu país, pero igual hay que seguir adelante", comentó Gaitán, quien hace un mes se reunió en el país vecino con su esposo y su hijo.

Leticia Gaitán está trabando en la plataforma Nicaragua Actual, que es un noticiero de media hora, junto con un grupo de periodistas nicas en Costa Rica.

Por su parte, la presentadora Ana Laura Sequeira, quien también se exilió, afirmó que decidió salir de Nicaragua poco después de la ocupación del canal, porque consideró que era lo más prudente y está siendo respaldada por sus familiares.



"Lo decidí tomando en cuenta que yo era un rostro visible del canal. Me radiqué donde familiares en Estados Unidos", expresó Sequeira.



Sequeira colabora con la estación Radio Católica Mundial, que opera como un emisora local en Estados Unidos.

SIN AUTORIZACIÓN DE TRASMITIR

Horas más tarde de la detención de Mora y Pineda Ubau, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) hizo público un comunicado que expresaba que 100% Noticias quedaba fuera de la señal televisiva.

Chávez afirma que todo ese proceso de ocupación es ilegal, pues el Gobierno no tiene razón alguna para clausurarles el medio de comunicación.



"La mayoría de los nicaragüenses saben que mi esposo Miguel Mora es un profesional esforzado y trabajador. Todo lo que hemos obtenido ha sido el esfuerzo y trabajo de más de 20 años en el periodismo. Nuestro canal es una bendición de Dios. ¿Cómo puede este gobierno adueñarse en una sola noche de forma ilegal de lo que no le pertenece? Se llama robo", dijo Chávez.

EL PRIMER EXILIADO



El periodista José Noel Marenco fue el primer trabajador exiliado de 100% Noticias, según Verónica Chávez. Él se fue tras recibir amenazas de muerte por haber dado cobertura al ataque de fuerzas policiales y parapoliciales contra jóvenes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el 13 de julio de 2018, un operativo que continuó contra la iglesia Divina Misericordia, con un saldo de dos muertos.



"Él (Marenco) quedó atrapado (en la iglesia Divina Misericordia) y cubriendo con el celular todo lo que ocurría. Después de eso le allanaron su apartamento, lo amenazaron, le robaron su computadora y se tuvo que ir", contó Chávez.

Jackson Orozco fue el segundo periodista de 100% Noticias en exiliarse. Según Chávez, tenía orden de captura porque lo querían incriminar en varios casos, entre ellos la quema de la Radio Ya.

"Desde el exilio ellos siguen trabajando y pidiendo la liberación de Miguel y Lucía, porque ellos saben que es injusto lo que les están haciendo, porque detuvieron a su jefe por lo que ellos informaban y ellos no informaban mentiras. Todas nuestras coberturas fueron en vivo, jamás se pudo haber manipulado la información, se informaba con la verdad", resaltó Chávez.

La directora ejecutiva comentó que ella tiene comunicación con todo el equipo que conformaba 100% Noticias y que todos esperan la liberación de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, así como la devolución del canal.



"Todos estamos con la disposición y la luz de seguir en la lucha informando la verdad. Todos, desde los conductores, las recepcionistas, periodistas, editores, todos, estamos a la espera de que nos regresen nuestras instalaciones, el canal, nuestros equipos, porque no solo es el edificio, sino todo lo que había ahí dentro", demandó.