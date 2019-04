Alianza Cívica pedirá ingreso de especialistas electorales de la OEA

Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijeron el sábado que esperan que una propuesta que presentarán en el diálogo los testigos y acompañantes se incluya el tema de la reforma electoral y el ingreso de uja misión de especialistas de la OEA, lo que es considerado clave por los opositores.

El nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y Luis Ángel Rosadilla, delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentarán el próximo 23 de abril a la Alianza Cívica y a la delegación gubernamental una propuesta para el cumplimiento de los acuerdos firmados entre las partes negociadoras el 29 de marzo pasado.

“Esperamos que en su propuesta para cumplir los acuerdos firmados, que los testigos y acompañantes van a presentar el 23 de abril, también contemplen la implementación de lo que se ha conversado en materia electoral, que implica la venida inmediata al país de una Misión Técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, expresó el jurista José Pallais, del equipo negociador de la Alianza Cívica.

“Nosotros solicitamos a los testigos y acompañantes que también incidan para que se cumpla el punto de avanzar en el tema electoral”, insistió Pallais.

QUE VENGA LA MISIÓN TÉCNICA

El jurista enfatizó que esperan que la propuesta de los testigos, que se conocerá el martes, 23 de abril, “contemple también la implementación del acuerdo en materia electoral, que implica que el gobierno invite al equipo técnico de la OEA y que se le ponga fecha a la venida de la misión en cooperación electoral”.

Pallais comentó que Luis Ángel Rosadilla salió del país este fin de semana y tiene previsto regresar el 22 de abril y por eso es que los testigos convocaron a la reunión para el día 23, un día después del retorno del delegado de la OEA.

Gobierno bloquea el diálogo​

“No se ha avanzado en que el gobierno invite a la Misión Técnica de la OEA para que venga al país, aunque está acordado que se haga, el gobierno ha incumplido esto, porque no ha renovado la invitación para que vengan al país”, explicó Pallais.

El jueves pasado la Alianza Cívica emplazó al gobierno para que, a más tardar el 22 de abril, se conozca la propuesta de reforma electoral que el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA tenga para Nicaragua.

“Emplazamos al gobierno porque el gobierno no ha cumplido tampoco ese punto, estaba obligado a avanzar en el proceso de reforma electoral y no ha cumplido, ¿Por qué no ha cumplido? Porque no ha invitado para que la misión venga a Nicaragua y por eso es que lo emplazamos, ese punto también está pendiente de implementar, en este tema también hay un incumplimiento de parte del Gobierno”, refirió Pallais.

TESTIGOS PUEDEN HACER PROPUESTAS

Por su parte, Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza Cívica, destacó que “según la hoja de ruta aprobada en la mesa de negociación, los testigos y acompañantes tienen la facultad, no solo de intervenir en los debates, sino que cuando hay impase entre las partes, pueden preparar propuestas para tratar de superar los impases, valiéndose de esa facultad es que ellos nos han convocado para que oigamos la propuesta que nos harán”.

Respecto al tema electoral, Tünnermann dijo que “el emplazamiento hecho al gobierno es para que, si está ya está lista la propuesta de reforma electoral en la que ha venido trabajando el departamento de Cooperación y Asuntos Electorales de la OEA, pues que esta se presente a nivel de la mesa de negociación”.

“Queremos que esa propuesta de reforma electoral se presente no solo unilateralmente al gobierno, sino que también en la mesa de negociación”, recalcó.

Los acuerdos firmados hasta el momento son la liberación definitiva de los manifestantes presos y la restitución de las garantías y derechos ciudadanos, que incluye la libertad de organizarse, manifestarse, la libertad de expresión y la entrega de insumos, como papel y tinta, que se la retenido en la aduana a los medios de comunicación escritos.

Hasta el momento, la Alianza Cívica ha denunciado que esos acuerdos no han sido cumplidos.

En el tema electoral, desde un inicio la Alianza Cívica ha planteado la necesidad de reformas y elecciones adelantadas y con observación local e internacional.

El gobierno siempre ha rechazado un adelanto de comicios y mantiene que será en 2021 cuando los nicaragüenses irán a las urnas.