Así inició la discusión que provocó el tiroteo que dejó un muerto en el Huembes

La intolerancia política habría sido el detonante del tiroteo registrado la tarde de este sábado en el mercado Roberto Huembes de Managua, que dejó el saldo de un muerto y un herido.

Oficialmente la Policía Nacional no ha brindado información oficial al respecto, no obstante, se conoció que previo a las detonaciones, antecedió una discusión.

Según testigos, un hombre de unos 30 años, llegó al mercado a bordo de un vehículo, acompañado de una mujer.

Tras bajar del vehículo, tomó asiento en un quiosco de comidas rápidas y permaneció ahí por al menos una hora sin consumir nada.

Según testigos, una señora, de identidad desconocida, se le acercó al sujeto y le pidió cinco córdobas y este le preguntó para qué quería el dinero.

La señora, quien cargaba en sus manos una fotografía, le respondió que lo utilizaría para comprarle alimentos a su hijo, (el que aparecía en la imagen), quien según el relato, guarda prisión en La Modelo por haber participado en las protestas.

El pistolero, cuya identidad aún se desconoce, le consultó por qué estaba preso, y la señora le explicó que lo encerraron por protestar contra el Gobierno.

De acuerdo con los testigos, al escuchar la explicación, el hombre se enfureció y le dijo a la señora "que su hijo debería podrirse en la cárcel, porque sabía a lo que se metía cuando anduvo protestando".

Una comerciante que recién había llegado al quiosco a comprar, al escuchar la respuesta del sujeto, le pidió que "no ofendiera a la señora, y que si no iba darle nada, que no lo hiciera, pero que no la ofendiera".

Este comentario habría enfurecido más al pistolero, quien inició una discusión con la comerciante.

Las palabras subieron de tono y el pistolero decidió alejarse del quiosco y caminar a su vehículo, que lo había estacionado a menos de cinco metros del lugar.

El sujeto al llegar a su vehículo, le pidió a la mujer que lo acompañaba, quien permanecía en el interior del automotor, que le pasara una pistola.

Al tener el arma en la mano, el pistolero buscó a la comerciante con quien había discutido y le apuntó a la cabeza.

Mientras esto sucedía, un grupo de personas rodeó al hombre y le pidieron que bajara el arma, pero no lo hizo.

Por más de 30 minutos, el hombre estuvo rodeado, hasta que llegó un comerciante y le recomendó que se retirara para evitar una tragedia.

Cuando el hombre se retiraba del lugar, un grupo de personas lo siguió y este desde el asiento de pasajero y con el vehículo en marcha, efectuó varias detonaciones.

Los testigos aseguran que disparó en al menos cinco ocasiones.

De esos balazos, uno impactó en la frente de Orlando José Cruz Lagos, de 28 años y otro rozó la cabeza de Milton Aguilar Silva, de 43 años.

Se conoció que la noche de este sábado falleció Cruz Lagos en un hospital de la capital. El occiso era trabajador de la Corporación de Mercados Municipales de Managua (Commema) del Mercado Roberto Huembes, quien se desempeñaba como auxiliar de limpieza, mientras Aguilar Silva fue dado de alta.