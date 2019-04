Ponen pintas amenazantes en parroquia y viviendas en La Primavera

La parroquia San Alfonso María Ligorio y varias viviendas en el barrio La Primavera, en Managua, amanecieron este domingo con pintas en color rojo y negro. Se desconoce quiénes serían los responsables, pero los propietarios de los inmuebles afectados sospechan de simpatizantes del partido gobernante.

Tanto en la parroquia como en las viviendas pintaron un círculo en rojo con una x en negra al centro. Las pintas fueron realizadas con spray. En la parroquia pintaron dos círculos y se presume que los realizaron entre las 2:00 a.m. y 4:00 a.m.

Este sábado, un grupo de feligreses estuvo hasta tarde en la iglesia haciendo los arreglos para una kermés que este domingo se realizó. William Valle, quien tiene 20 años de cuidar el lugar, dijo que la feligresía se marchó y él cansado buscó la cama pasadas las 1:30 a.m.

Cuando estaba por quedarse dormido, escuchó voces, como si se tratara de un grupo de gente que murmuraba entre sí. Pensó que eran tomadores consuetudinarios de la zona y siguió durmiendo.

“Escuché al grupo de gente y me acosté, en la mañana me avisaron que estaba todo manchado, sospechamos que son los CPC del barrio para amedrentar a la gente, para que no asista a las procesiones”, declaró Valle.

Podría tratarse de una advertencia

En tanto W.O.J.S, un poblador de la zona, a quien también le marcaron la propiedad, dice que seguramente lo hicieron para evitar que la gente celebre esta semana el primer aniversario del estallido social, cuya crisis continúa sin resolverse.

“La otra vez tiraron una piedra que quebró la ventana y ahora hacen esto (pinta), la idea es meternos en miedo, pero eso de nada sirve, tengo mi criterio y eso no cambiará”, manifestó el denunciante, quien dijo que en una ocasión, una CPC del barrio lo denunció ante las autoridades de haber quemado las oficinas de la Alcaldía de Managua del Distrito VI y de saquear un supermercado y financiar protestas.

“No he ido ni iré a poner denuncia, de nada serviría. Esto es para intimidar, hubo un retiro hace poco y cuando venimos estaba una patrulla aquí, no se movió para nada, es la 271, me acuerdo porque fue en la misma que me llevaron preso cuando me denunciaron”, expresó el afectado.

Doña Raquel Raudez es otra afectada. En su caso, le pintaron en la entrada del inmueble un círculo rojo y en el centro una x en negro. No es la primera vez que le marcan su casa, cuenta que en mayo 2018 le hicieron lo mismo.

Comentó que sospecha de unos vecinos y que en redes sociales circula una imagen, en la que aparece junto a su pareja, señalados de incitar a la violencia y que pronto “ya tendrán lo suyo”.

En la capital es la primera vez que en un mismo barrio, al menos cinco viviendas y una parroquia han sido marcadas. El círculo con la x al centro es un símbolo que usualmente se aprecia en cuentas afines al partido de Gobierno, y generalmente van acompañada de la frase ¡Plomo! o bien ¡Plomo 19!, que algunos interpretan como señal de advertencia.