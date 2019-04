Nueve protestantes de Juigalpa, Chontales, son excarcelados

Nueve manifestantes originarios de Juigalpa, Chontales, han sido excarcelados este martes junto a otros 627 reos que recibieron régimen de convivencia familiar.

La excarcelación de los nueve reos que participaron en las protestas antigubernamentales del 2018 la confirmó el abogado Maynor Curtis quien ejerce la defensa de Melvin Suárez Fernández, uno de los beneficiados.

"A todos los otros reos les dieron carta de libertad, pero a los nueve muchachos de Juigalpa no les entregaron ningún documento, porque son reos políticos", señaló el abogado Maynor Curtis.

Entre los manifestantes excarcelados también figuran Roberto Antonio López, Agustín Dávila López, Waskar Antonio Velásquez Báez y Júnior Castellón.

Completan el listado Kenner Hurtado, Oscar Martínez Gutiérrez, Wilber Flores González y Minerva Castellón Morales.

A todos ellos la Fiscalía les imputa cargos por riña tumultuaria, robo agravado y amenazas con armas.

El abogado Maynor Curtis explicó que la excarcelación de los nueve manifestantes no significa que hayan sido liberados.

"Al igual que en los otros grupos de excarcelados, estos muchachos no están plenamente libres porque los juicios contra ellos están vigentes", dijo Curtis.

A estos nueve manifestantes opositores los acusaron en el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Juigalpa, en Chontales, en agosto del 2018, y quedaron en prisión preventiva.

En octubre de ese mismo año, a petición de la Fiscalía, un juez mandó el expediente a Managua, siendo asignado al Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de la capital.

En esa judicatura, el juez Edgard Altamirano López mantuvo el expediente hasta el 22 de enero del 2019, cuando decidió devolvero al Juzgado de Juicio de Juigalpa y siempre con los reos en prisión preventiva.

Desde que inició el diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el 27 de febrero del año en curso, al menos 159 manifestantes presos han sido excarcelados bajo la modalidad de régimen de convivencia familiar.

Este martes, Brenda Gutiérrez, miembro del Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas, dijo que tienen información de que a los manifestantes encarcelados los están excarcelando bajo la figura de indulto presidencial.

"El Gobierno no los reconoce como presos políticos y ahora los quiere liberar como reos comunes bajo el indulto, pero el Comité y los familiares no aceptamos indultos porque no somos culpables de lo que se nos achaca", dijo Gutiérrez.

Este comité, hasta el medio día, indicaba que de los 636 excarcelados, solo 13 eran manifestantes.