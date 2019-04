Dejan en libertad a miembro del Movimiento 19 de abril de Tipitapa

Marvin Álvarez, miembro del Movimiento 19 de Abril de Tipitapa, fue detenido por la policía la mañana de este martes y horas más tarde lo dejaron el libertad, afirmó uno de sus familiares.

“Mi tío fue puesto en libertad, me acaban de confirmar. Muchas gracias por el apoyo”, escribió en las redes sociales un sobrino de Marvin Álvarez.

Según su hermana, Ivania Álvarez, quien es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una patrulla con varios policías y un vehículo con gente de civil, sacaron al joven de su casa, a eso de las 9:30 de la mañana.

El arresto ocurrió en la calle central de Tipitapa, mientras Álvarez salía de su casa y se disponía a ir al trabajo en su vehículo, precisó.

"Supe que no fue agredido, ya que no se resistió. No allanaron su casa", detalló Ivannia.

Agregó que es la primera vez que su hermano es detenido, pero que en muchas ocasiones fue amenazado a través de redes sociales. "Le decían golpista y terrorista, que lo iban a meter preso", aseveró.

Alvarez ha estado al frente de algunas manifestaciones antigubernamentales que se realizaron en este municipio. Su hermana afirmó que por este motivo siempre estuvo en la mira de los operadores políticos del Gobierno.

Fotos en procesión

Explicó que este lunes en la noche, durante la procesión de las ánimas, a las que él asistió, unos policías le tomaron fotos.

"Desconozco por qué le tomaron fotos, pero para mí son parte de las amenazas", aseveró Ivania.

La detención de Álvarez ocurre mientras se está a la espera de que el Gobierno cumpla el compromiso que firmó en la mesa de negociación con la Alianza Cívica para liberar a todos los manifestantes presos.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha denunciado que mientras el Gobierno firma compromisos para liberar a los que han participado en las protestas contra el Gobierno, continúan las detenciones de opositores de manera injustificada en diferentes departamentos del país.