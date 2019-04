Fiscalía pide aumentar condena a basquetbolista excarcelado

El próximo 6 de mayo, el excarcelado Carlos Humberto Silva, conocido como El Basquetbolista, deberá presentarse a los juzgados de Managua, pues las autoridades están solicitando un incremento en la pena establecida de 2 años.

Silva, de 43 años, fue beneficiado con el régimen de casa por cárcel el pasado 27 de febrero, pero ahora su abogado Vladimir Miranda le informó del citatorio, porque supuestamente hay un testigo que se presentó a la Fiscalía para ampliar la denuncia en su contra.

“Mi abogado me dijo que el 6 de mayo me tengo que presentar a los juzgados; uno de los testigos se presentó ampliar la denuncia, no sé de qué más me pretenden acusar para incrementar mi condena”, confirmó Silva.

El excarcelado fue condenado a 2 años de prisión el pasado 16 de noviembre de 2018 por los delitos de obstrucción de servicios públicos y exposición de personas al peligro; sin embargo, recuerda que mientras estuvo detenido en el Sistema Penitenciario de Tipitapa La Modelo, escuchaba que lo habían condenado por poco tiempo.

“A mí ya me habían condenado a un año por exposición de personas al peligro y un año por obstrucción de la vía pública. En su momento cuando estuve detenido escuche que consideraban poquito el tiempo que me habían dado por el nivel de daño que habían causado”, expresó.

Hasta el momento maneja que se trata de “un testigo que dice, que él venía pasando en una bicicleta a mediodía de su trabajo, y yo salí de una trinchera de la UNAN con un mortero pidiéndole 20 córdobas y como no me dio el dinero yo disparé al aire con el mortero, cosa que yo nunca he disparado un mortero en mi vida”, contó.

No le sorprende

“Hoy en este país todo puede suceder, hoy estás caminando libre por las calles y mañana ya tenés miles de acusaciones. Yo no me asusto, mi abogado dice que nos vamos a presentar; sin embargo, esperamos que ocurran cosas importantes en el transcurso del tiempo y tal vez hasta nos liberen de todo cargo y nos dan la libertad absoluta”, dijo Silva.

No obstante, “ya uno está condenado, excarcelado y me pueden aumentar los años de condena si quieren, porque con este Gobierno suceden cosas así de sorprendentes”, añadió.

El basquetbolista comentó que el Gobierno no tiene voluntad en solucionar las crisis y liberar a todos los presos políticos, de lo contrario ya lo hubiera hecho. También, mencionó que está acostumbrado a dicho actuar del Gobierno y de la Policía porque siempre montan el mismo espectáculo.

“Así como arrestaron de la noche a la mañana a más de 800 presos políticos, así le pueden dar la libertad. Con esta nueva acusación en mí contra, ya sabemos que van a decir otra mentira más de su circo, ellos siempre montan el mismo show”, señaló.

Esto lo llevo a recordar que, “ lo mismo pasaba cuando nos iban a presentar a los medios de comunicación, usaban la misma AK para todos los casos, las mismas granadas, motosierras, los mismos mecates, los galones de gasolina y ponían una sábana, practicábamos como íbamos a entrar, todo esto es un circo montado”, agregó.

Asedio y presión en el barrio

Según el basquetbolista, las veces que ha salido a pasear con su perro a las calles, algunas personas y vecinos le manifiestan su molestia con que él esté libre.

“Cuando yo digo las personas me refiero específicamente a los CPC, yo conozco a toda la gente de mi barrio. Cuando salgo a pasear a mi perro o ando solo caminando se molestan, como que no supieran que yo puedo andar libremente”, comentó Silva, quien también aseguro que el asedio hacia él y su familia continúa.

El basquetbolista estuvo detenido por más de 6 meses, la audiencia será a las 8:00 a.m. del próximo lunes 6 de mayo.