El dolor de la crisis en Nicaragua presente en Semana Santa

El primer aniversario del inicio de las protestas contra el Gobierno de Nicaragua coincidió con las celebraciones de Semana Santa 2019. En los primeros días de actividades religiosas, se vieron símbolos de manifestaciones y para el resto de la semana están programadas más acciones, incluyendo una marcha nacional.

Los católicos tomarán los ritos y rezos de la Semana Mayor para reflexionar sobre los sufrimientos de Cristo camino al Calvario, y algunos no han podido dejar de comparar ese dolor con el de las víctimas de la represión policial.

En las actividades de ritos penitenciales que celebra la Iglesia Católica, algunas personas iniciaron a llevar cruces con nombres de los muertos en las protestas y el hecho podría repetirse en las procesiones de los próximos días.

Un feligrés que en otras ocasiones ha participado en marchas contra el Gobierno y que está muy activo en las actividades de su parroquia San Alfonso María Ligorio en el barrio La Primavera se ha sentido amenazado porque han hecho pintas color rojo y negro en su casa.

El feligrés explicó que el hecho representa una advertencia para no participar en las actividades religiosas en Semana Santa y piensa que esas pintas no van impedir su participación en las procesiones. Al contrario, señaló que llevará banderas y cruces para conmemorar a las personas que murieron desde que inició la crisis en el país.

“En las otras Semana Santas que viví pedía por las amistades, las enfermedades que yo sufría, por negocios que pensaba emprender. Hoy, en esta semana voy a pedir a Dios por la liberación de las personas que están detenidas injustamente”, dijo el feligrés.

El católico capitalino narró que estuvo detenido un tiempo en la dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, la experiencia de salir de la cárcel fue para él “como volver a nacer”.

“Esta Semana Santa la viviré dándole gracias a Dios porque logré salir del hoyo en el que me encontraba. Me está dando una oportunidad con mi familia, para poder recordar la crucifixión de Jesús. Es muy importante para mi participar de todas las actividades religiosas porque sé que eso me dará aliento”, dijo el feligrés.

Según Alejandro Saballos, un joven católico que vive en Managua, es imposible olvidar a las víctimas que sufrieron tras el inicio de la crisis en Nicaragua.

El joven asegura que él preferirá ser un poco más cauteloso a la hora de participar con protestas en las procesiones, ya que es un miembro activo en la organización de las actividades religiosas.

"Viviré la Semana Santa con un poco más de respeto, pero sí podría llevar una cruz en la mano como un símbolo de que las víctimas han cargado la cruz de las balas y el sufrimiento. Sin duda, oraría por ellos en todas las procesiones", dijo Saballos.

Saballos explica que símbolos como la cruz toman un sentido más fuerte a la realidad que han vivido los nicaragüenses, por eso la Semana Santa estará más cargada de significados. Según explica, la semana mayor será como reflejo del dolor de las madres de los muertos en las protestas parecido al de la virgen María, con Jesús en la cruz.

Símbolos de protestas en Semana Santa

En dos días de actividades religiosas, algunos feligreses han mostrado símbolos de protestas, como se dio en la procesión del Domingo de Ramos en la Catedral de Managua y en la procesión de los “cautivos” en las calles de Masaya.

En la procesión de las palmas, que da inicio a los ritos de la semana mayor, se notó la presencia de feligreses que llevaron cruces negras con los nombres de los estudiantes muertos en el contexto de las protestas.

Esas cruces fueron adornadas con flores, pañuelos azul y blanco en los que se leía “Viva Nicaragua libre” y mochilas, que simbolizan que parte de los muertos eran estudiantes universitarios.

Otra de las actividades icónicas en el inicio de la Semana Santa ocurrió en las calles principales de Masaya, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción organizó una procesión especial en honor a los “cautivos” con un altar donde se mostraba la imagen de Nuestra Señora de La Merced y niños vestidos de prisioneros.

La procesión causó revuelo en las redes sociales ya que los usuarios relacionaron la escena de los niños vestidos con batas azules con la ropa que usan los manifestantes presos en las cárceles de Nicaragua.

Aunque las autoridades religiosas no relacionaron la procesión con ninguna protesta en contra el Gobierno de Nicaragua, los usuarios de las redes sociales compartieron las fotos publicadas en la página de Facebook de la parroquia en Masaya con mensajes de aliento a los manifestantes presos.

Los niños que acompañaban la imagen de la Virgen iban vestidos de azul y con cadenas en las manos, media docena de infantes representaron a los prisioneros, personas que viven procesos judiciales y presos en general, por quienes la Virgen de la Merced o Señora de la Misericordia ora ante Jesús, según la tradición católica.

El aniversario del inicio de las protestas

El 18 de abril de 2018, día en que iniciaron las protestas contra las reformas a la seguridad social, los manifestantes nicaragüenses vivieron una jornada de represión de parte de la policía y de los grupos afines al Gobierno. Pasado un año, el día coincide con el Jueves Santos, cuando se realiza la tradicional procesión del silencio.

El 19 de abril del año pasado, las protestas en Nicaragua tomaron su punto más alto, este día se registran los primeros tres muertos de la crisis y en distintas ciudades la población empezó a levantar tranques. A un año del hecho, se pone en calendario el Viernes Santo, el día en el que todas las parroquias realizan la procesión de Santo Viacrucis.

Max Jerez que forma parte del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Bloanco (UNAB), dijo que para Semana Santa han organizado muchas actividades porque coincide con el aniversario del inicio de las protestas, la más importante es la convocatoria para la marcha “Todos Somos Abril”, que está programada para este miércoles.

Jerez explicó que las personas están aprovechando los espacios religiosos para hacer notar un poco el dolor y el respeto sobre las víctimas de la represión. El joven señaló que acciones de los feligreses no es algo que ellos organizaron, pero espera que se repliquen en toda la Semana Santa.

“La gente busca en medio de tanta represión, espacios como actividades religiosas, donde puedan expresar y hacer ver su clamor por la libertad de Nicaragua. Espero que estas acciones se repliquen y que todo salga bien. Se espera que no exista represión policial porque es un ejercicio de los nicaragüenses movilizarse libremente, incluso en los espacios religiosos”, dijo Jerez, que también es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

La semana pasada, el consejo político de la UNAB, invitaron a los nicaragüense a participar en las diferentes actividades religiosas programadas por la iglesia católica, como son la procesión de las palmas el Domingo de Ramos, la procesión del silencio el Jueves Santo y el viacrucis del Viernes Santo.

"No estamos llamando a politizar las fiestas religiosas, estamos cargando con un luto de un año, por lo tanto estamos instando a las personas que tengan la intención de vivir el luto en estas fiestas, que lo hagan acudiendo a las celebraciones tradicionales que ya realiza la iglesia católica", explicó un integrante de la Unidad Nacional.

Max Jerez dijo que este año coincidieron ciertos simbolismos religiosos con el primer aniversario del estallido de las protestas. Según el joven universitario, serán importante los momentos de reflexión por la pasión de Cristo, porque muchos nicaragüenses van a relacionar esos hechos con la etapa de sufrimiento que han vivido muchos nicaragüenses a lo largo de este año de crisis.