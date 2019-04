De los 636 reos que pasaron al régimen de convivencia familiar este martes, únicamente 18 personas aparecen en la lista que presentó la Alianza Cívica al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), pero el Gobierno los tenía como presos por delitos comunes, informó la opositora Alianza Cívica en un comunicado.

“Si bien nos alegra que esos nicaragüenses estén en Semana Santa uniéndose a su familia, el Gobierno continúa sin implementar los acuerdos firmados con nosotros en la mesa de negociación y no avanza en la liberación de más presos políticos como se ha obligado con su firma”, señala el comunicado.

Con esta posición, afirmó la Alianza Cívica, el Gobierno también desconoce el acuerdo que facilita la actuación del CICR que no participó en esta excarcelación.

“El engaño y la falsedad no funcionan en Nicaragua ni con la comunidad internacional. No se puede pretender que mediante falsas comunicaciones van a cesar las presiones y las sanciones contra el Gobierno, que continúa evidenciando que no está dispuesto a cumplir con lo que ha firmado”, señala la Alianza en su comunicado.

Violación de acuerdos

José Pallais, del equipo negociador de la Alianza Cívica, dijo que la respuesta dada por el Gobierno este martes es una “burla” a los familiares de los manifestantes detenidos.

“El comunicado del Gobierno habla de personas presas sin decir si son presos comunes o presos políticos, con la intención obvia de querer confundir, de querer ilusionar a los familiares de presos políticos de que sí cumplirían con los acuerdos que están siendo violados totalmente”, agregó Pallais.

“De los 232 presos políticos consensuados entre el Gobierno y la Alianza, ninguno ha sido puesto en libertad, que es lo lógico, si eso ya estaba consensuado (…). Eso evidencia que no hay voluntad, que lo único que hay es voluntad para pretender seguir engañando a la comunidad internacional y a los nicaragüenses”, afirmó.

Azahalea Solís, negociadora suplente por la Alianza, dijo que desde el día lunes esta organización tuvo conocimiento de que serían 13 los manifestantes detenidos en la lista de los 636 publicada por el Gobierno, sin embargo, se incluyó a 18 personas, pero como reos comunes.

“Hay 232 personas que están detenidas injustamente por parte del régimen desde hace semanas que se dio a conocer la lista. Desde entonces ya se debió haber excarcelado a esas personas, hay un incumplimiento y un engaño de parte del Gobierno”, manifestó Solís.

Agregó que al menos 11 manifestantes presos que el Gobierno ha presentado como excarcelados, continúan detenidos y otros 40 aparecen en una lista de “reos comunes”.