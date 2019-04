Los acordes que nacieron en abril

El estudio de grabación se convirtió en trinchera, el atril en el soporte de la lucha y las partituras en el arma letal para protestar.

Abril de 2018 ha marcado un antes y un después no solo en la vida sociopolítica de Nicaragua, sino también en el arte y la cultura, siendo la música uno de los principales vehículos de protesta que fue utilizado por artistas emergentes, como Jandir Rodríguez, y por otros de trayectoria consagrada, como Carlos Mejía Godoy, para expresar el descontento y la conmoción por la muerte de jóvenes en las jornadas de protesta.

“Plomo, plomo” es un tema que nació el propio 19 de abril de 2018, según refiere su autor, el rapero Erick Nicoya González, de 26 años.

En entrevista con El Nuevo Diario, dijo: “Este es un tema del pueblo, lo importante era expresar el sentir de los estudiantes y la población en general”.

En mayo empezó a sonar el tema “Héroes de abril”, del joven originario de San Rafael del Norte, Jandir Rodríguez, quien al igual que muchos de los jóvenes fallecidos, también es estudiante universitario y ha confesado que está convencido de que la canción popular tiene un gran poder de influencia en la construcción de la historia.

Para este joven artista, Nicaragua es una “valiente mujer pencona que a sus hijos llora, porque han pagado con su sangre su coraje y su valor” y está convencido de que el pueblo puso la materia prima para escribir y dar “constancia musical” de lo que ha pasado. Sin dudas, este tema se convirtió en bandera de la lucha.

Exiliados

Ceshia Ubau, quien se encuentra en el exilio, también dijo presente entre quienes usaron su talento para escribir canciones alusivas a la lucha.

“‘Una vela’ es una canción que escribí dedicada a los asesinados. Está en YouTube con un video ilustrado. Y mi último sencillo es ‘Habría que sembrar girasoles’, un poema de Francisco Ruiz Udiel, que musicalicé y habla sobre la esperanza”, señaló Ubau.

El barítono nicaragüense Mario Rocha, quien también se vio obligado a abandonar el país en julio 2018, dijo: “Me manifesté y salí del país amenazado de muerte. Comencé a hacer trabajos de canciones, me presentaba en plantones y marchas, y he venido creando canciones alusivas a todo lo que ha venido sucediendo. La primera canción fue ‘Madre amada’, para las madres de los héroes de abril, después ‘Mujeres de mi tierra’, un homenaje a todas las valientes que encabezaron la lucha, ‘Navidad sin patria’, una especie de autoexperiencia de cómo me sentí en mi primera navidad como exiliado”.

Asimismo, Rocha dijo que está trabajando en el tema “No se calla la verdad”, el cual habla “de que no se puede tapar el sol con un dedo ni encarcelando periodistas, ni censurando canales ni radios, no se puede callar la verdad asesinando a quien la dice, además de una canción urgente por la libertad de los presos, llamada Libertad”.

Las vicisitudes de Carlos Mejía

Por su parte, Carlos Mejía Godoy, quien dio voz a la Revolución de 1979 con su música, ahora señala que abril es el nuevo hito de la lucha por la libertad.

“Compuse temas inspirados en tanto sacrificio y coraje. Así nacieron ‘Jóvenes de abril’ y ‘Madres de abril’, que fueron los primeros temas que compuse. Sin el auspicio de ninguna empresa ni organismo, poniendo toditos nuestros escuálidos ahorros para financiar: estudios, arreglos, músicos, etcétera, logramos editar un CD de 13 temas, en los que hay ocho obras nuevas. Además de las ya citadas, compuse 'Soy Alvarito Conrado’, 'Oremos’, ‘El monaguillo de León’, ‘Plegaria por Nicaragua’, ‘Doña Coquito’ y ‘Monimbó siempre con vos’. Completan esta primera entrega: ‘La Nicaragua Linda’, ‘Yo te amo Nicaragua’, ‘Yo no puedo callar’”, dijo a El Nuevo Diario.

“Después de una breve estancia en Costa Rica, al iniciarse nuestro exilio, brincamos a California, Estados Unidos, para saltar después a España. Allá, en el cuarto de un hotel de Sevilla, en condiciones precarias, pero con todo el entusiasmo patriótico, logré grabar ‘Amor Vandálico’, mi primera bachata, que sonó genial en la voz de Juan Solórzano. De regreso a California, golpeado por la cabanga, compuse ‘Volveré Nicaragua’ y al acercarse la Navidad escribí ‘El exilio del Niño Dios’, que no pude grabar por falta de recursos”, prosiguió.

En esta nueva etapa, ha compuesto "Canción de Cuna para Alvarito" y la más reciente es "Amorabril".

“Pocas veces he invertido tanto tiempo en la creación de un tema musical, como es el caso de este. Aunque la música es muy sencilla y fácil de cantar, el texto tiene la característica de que es una especie de letanía, donde cada frase es una metáfora, inspirada en este mes, dos veces histórico mes, porque no debemos olvidar que el 4 de abril de 1954 fueron capturados un grupo de oficiales que se alzaron contra la dictadura y quienes fueron salvajemente torturados y asesinados”, dijo.

Asimismo, el cantautor destacó la participación de “un grupo de jóvenes músicos talentosos y heroicos, que lograron escapar de Nicaragua y asilarse en Costa Rica. Con ellos realicé esta grabación y me siento orgulloso de compartir esta declaración de amor a abril, con esta savia nueva, que nos representa con inmensa dignidad. Ellos son la popular cantora Alma Rodríguez, el maestro barítono Mario Rocha y los músicos Juan Rosales, Tahnee Loáisiga y Carlos Chavarría”.

Destacado

Gaby “La Baca Loca” también empleó su talento para protestar y nos sorprendió con un rap titulado “Sin misericordia”, en el que sin pelos en la lengua pide la salida de los gobernantes. Alex Cardenal, Lecheburra, Mario Ruiz, Perrozompopo y Milly Majuc, también se suman a la lista de cantantes que han protestado desde la música.

Cita

