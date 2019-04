Periodista de Artículo 66 denuncia robo y golpiza por la Policía

Abixael Mogollón, periodista de Artículo 66, quien había sido detenido por la Policía Nacional en el sector de la rotonda Centroamérica, denunció haber sido víctima de robo y golpiza por parte de agentes de la Policía Nacional.

"Me robaron absolutamente todo lo que andaba en los bolsillos. Constantemente nos decían: no me mirés a la cara, la mirada al suelo, si me mirás a la cara te pego tu turcazo (golpe), y me seguían golpeando", dijo el periodista Abixael Mogollón, luego de ser liberado este mismo miércoles.

El suceso ocurrió, cuando un grupo de personas pretendía reunirse para participar en una protesta masiva contra el Gobierno.

Según el reportero de la web "Artículo 66", a pesar de insistir en que cubría el suceso como periodista, una pareja de policías lo obligó a dejar de grabar, le arrebataron el teléfono, y lo metieron en una cárcel móvil, donde un joven oficial lo agarró a golpes.





"Me decía que por qué andaba en la calle protestando, que no los dejábamos descansar los nicaragüenses (a los policías), que por qué andábamos grabando, procedieron a doblarme los dedos de las manos y luego me esposaron a una de las sillas, y siguieron golpeándome", relató.



Según dijo, mientras era golpeado, los agentes capturaron a otras 4 mujeres. "A una de ellas la bajaron de una de las rutas (autobús) y la empezaron a manosear los policías, y a robarles todas las cosas que tenían, y a tratar de golpearlas", continuó.

"Una de ellas era niña como de 15 años, una menor de edad, era tan fuerte lo que estaban haciendo, que una de ellas se orinó del miedo. Les comenzaron a decir que las iban a echar presas, que las iban a violar, a torturar, que para qué andaban en la calle jodiendo", destacó Mogollón.

"A una de ellas (un oficial) les dijo: Deberían estar en sus casas lavando y planchando, en lugar de estar en las calles protestando. Las mujeres iban llorando y temblando de miedo", afirmó.

Los policías recorrieron varias calles de Managua y amenazaron al grupo de llevarlos a "El Chipote", una prisión de la Policía de Nicaragua denunciada por ser un supuesto centro de torturas, pero no lo hicieron y al final fueron liberados uno por uno, indicó el periodista.

"Me dejaron tirado en la calle, (es) una manera de actuar, de ir tirando a los detenidos a lo largo de la calle", sostuvo.

La captura de Mogollón, ocurrida en la víspera del primer aniversario del estallido social de 2018, no es la primera hacia un periodista, dos de ellos permanecen en prisión desde el 21 de diciembre pasado.