René Asunción Ruiz Tablada, de 65 años, hoy cumple 48 horas de estar detenido ilegalmente en las celdas del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como “El Chipote Nuevo”, denunció su hermano Guillermo Ruiz, quien afirma que su pariente fue llevado sin orden judicial y en todo este tiempo no les han dicho de qué lo “investigan”.

El hermano del anciano explicó que este jueves se presentaron ante las autoridades del Complejo Policial para consultar si Ruiz sería dejado en libertad, pues el pasado martes que fue detenido a dos cuadras de su casa, cerca de la Estación II de la Policía en Managua, les indicaron que “estaba bajo investigación” y que “en 48 horas sería liberado si no se le encontraba nada”.

Es por ello que, los familiares denunciaron que la Policía pretende esperar a que culminen las vacaciones de Semana Santa, para informarles si Ruiz será o no dejado en libertad.

“Nos dijeron que estaban de vacaciones y que teníamos que esperar hasta el próximo martes para que nos den razón del caso de mi hermano”, aseguró Guillermo Ruiz.

La demanda de la familia Ruiz Tablada es que su pariente sea liberado lo más pronto posible o que se les expliqué cuáles son los cargos que se le imputan, porque no se explican el motivo de la detención ilegal.

René Ruiz no había participado en ninguna marcha y no salía de su casa más que para ir al médico.

“Que lo liberen, que nos digan los motivos o causas por las que lo detuvieron”, exigió el hermano del detenido.

NO PERMITIERON INGRESO DE MEDICINAS

La preocupación de los parientes es el deterioro de la salud de René Ruiz, quien justamente fue detenido mientras se disponía a trasladarse hasta Seguridad Social donde tenía cita médica, cuando fue interceptado por dos sujetos, que le indicaron que eran policías y que se lo llevaban a la estación de la Policía; lugar del que posteriormente fue trasladado hacia “El Chipote”, según el testimonio de sus familiares.

“Mi hermano es una persona de tercera edad y es operado de la clavícula que si lo tiran o lo patean se pasean en él, por eso es que casi no camina porque los médicos le han dicho que evite cualquier caída, eso se lo expliqué a la Policía. Él no trabaja, solo pasa metido en la casa porque es quebrado de la clavícula, es hipertenso, diabético y le pusimos a una persona que lo pasa cuidando, entonces no sabemos por qué lo detienen, él nunca ha participado en las protestas porque con costo y camina para ir al hospital”, explicó el hermano de Ruiz.

Agregó que le advirtieron a la Policía que René Ruiz necesita dos veces al día inyectarse insulina, bebe medicamentos para una deficiencia cardiaca y tomar pastillas para no convulsionar, ya que, en 1979, cuando luchó contra la dictadura de Somoza fue alcanzado por un “charnel” que se alojó en su cabeza y le ocasiona convulsiones.

No obstante, denunciaron que la Policía no les permitió el ingreso de medicinas para el adulto mayor, pues adujeron que el médico de complejo debía “valorarlo”, pero hasta la fecha no saben si ya fue diagnosticado o si le están dando su tratamiento porque no se les ha permitido verlo.