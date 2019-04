Piden libertad para Miguel Mora y Lucía Pineda, tras 4 meses de prisión

Los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau cumplieron este domingo 120 días en prisión; es decir, 4 meses desde que el pasado 21 de diciembre fuera allanado por agentes policiales y parapolicías el canal 100%Noticias. Sus familiares exigen que sean liberados.

Verónica Chávez, esposa de Mora, una persona que se considera defensora de la justicia y la verdad, desde sus redes sociales continúa demandando libertad para ambos comunicadores y la devolución de los bienes confiscados por el Gobierno.

Para Chávez, son 4 meses desde que los periodistas fueron “secuestrados, (y) encarcelados injustamente por el hecho de informar”.

“Miguel está físicamente delgado, pero espiritualmente fortalecido con mucha fe, siempre envía muchas bendiciones a quienes preguntan por él y me da un mensaje para los nicaragüenses: pide resistir como ellos lo hacen desde esa tumba que tienen por cárcel, pide no desfallecer, que no dejemos de orar por una nueva Nicaragua”, afirmó Chávez, quien ocupaba el cargo de directora ejecutiva del medio de comunicación.

Agregó que mira a Miguel lleno de fuerza y esperanza y que como familia a veces los invade la tristeza, pero se fortalecen en la oración, porque confían en Dios.

“Demandemos liberación inmediata junto a todos los reos políticos. Libertad, los criminalizan por hacer periodismo”, señaló la también comunicadora y directora del programa “Ellas lo dicen”, que se transmitía todas las tardes en el canal 100% Noticias.

Báez se suma al llamado

Por su parte, el obispo auxiliar de Managua monseñor Silvio José Báez se sumó este domingo, en su homilía dominical, al llamado de libertad para Miguel y Lucía.

“Me duele que estén presos injustamente y le pido al Señor que su dignidad sea respetada y que muy pronto estén libres”, dijo Báez durante la misa de resurrección, que celebró este domingo en la iglesia Santo Cristo de Esquipulas, en Managua.

Miguel y Lucía fueron detenidos la noche del 21 de diciembre pasado cuando la policía y los paramilitares allanaron las instalaciones del canal 100% Noticias.

Según el jerarca de la Iglesia católica, Miguel y Lucía son sus amigos, por lo que le duele el difícil proceso que desde diciembre pasado están enfrentando la pareja de comunicadores.

“Ellos son un hombre y una mujer de Dios y además unos profesionales de la comunicación y el periodismo extraordinarios (…). Ellos jamás debieron estar presos y espero que pronto los saquen”, exhortó Báez.

Mora lanzó advertencia

Hace un año, cuando el Gobierno censuró la transmisión de cuatro medios de comunicación (100% Noticias y los canales 12, CDNN canal 23 y el 51 de la Conferencia Episcopal), Mora y su equipo continuaban transmitiendo desde las redes sociales.

Desde el programa “IV Poder” acusó al Gobierno de cometer actos de censura, igual que en los tiempos de Anastasio Somoza y desde ahí lanzó una advertencia que sigue siendo tan válida un año después, mientras continúa en prisión.

“Nosotros no nos sentimos censurados y vamos a regresar a Claro y a todos los canales, miren que se los digo, rectifican o el pueblo va a hacer que rectifiquen (…). Quisieron obligarme a cerrar programas de televisión porque piensan diferente, desde cuándo se volvieron cobardes que no pueden enfrentar ideas con ideas”, dijo Mora en el programa del 20 de abril de 2018.

Para Chávez es lamentable el retroceso de la libertad de prensa en el país y el acoso del que continúan siendo víctimas los hombres y mujeres que ejercen esta profesión.

“Demando su liberación inmediata y como periodista lamento cómo hemos retrocedido en materia de libertades de prensa, víctimas de encarcelamiento, acoso, detenciones arbitrarias y amenazas por informar”, dijo la comunicadora a El Nuevo Diario.

A Miguel y Lucía, agregó Chávez, les impusieron “cargos absurdos e infundados” por el simple hecho de ejercer su profesión.

“Con ellos presos y tantos colegas exiliados, dónde queda la libertad de prensa y libertad de expresión en Nicaragua. Es inaudito que se encarcele a periodistas por informar al pueblo, que se encarcele a un pueblo por el derecho a protestar”, manifestó la periodista y esposa de Mora.

El Gobierno como parte de las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se comprometió a liberar a todos los manifestantes detenidos bajo la supervisión y ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente.