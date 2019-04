José Pallais: “El Gobierno ha incumplido el acuerdo de invitar a expertos electorales de la OEA”

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia había emplazado al Gobierno de Nicaragua, para que a más tardar ayer lunes presentara en la mesa de negociaciones al Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la propuesta de reforma electoral y cambios técnicos en el Consejo Supremo Electoral, pero hasta la mañana de este martes se desconoce si el Ejecutivo aceptará hacerlo.

José Pallais, del equipo negociador de la Alianza, dijo que la falta de invitación oficial del Estado al equipo técnico de la OEA es "un incumplimiento más del Gobierno".

“El tema de la llegada de una misión experta en asuntos electorales quedó en manos de los testigos y acompañantes, estamos esperando que ellos incorporen el tema electoral en su propuesta de implementación", señaló Pallais.

Según la Alianza Cívica, la llegada de los expertos en materia electoral de la OEA es también un acuerdo firmado que debe cumplirse.

José Pallais enfatizó en que si aún no ha llegado el equipo de la OEA es porque el Gobierno no ha dado la luz verde, para su ingreso al país, “por eso es que hablamos de incumplimiento, ya debió haber gestionado su llegado al país y no lo han hecho como corresponde, por eso mismo hablamos de incumplimiento en este tema para la reforma electoral que está acordada entre la Alianza y el Gobierno", explicó el vocero de la Alianza.

Según Pallais, la Alianza Cívica espera que los testigos y acompañantes incorporen el tema electoral en el llamado que harán al Gobierno, para que cumpla con todos los acuerdos firmados.

Al respecto, el Ejecutivo nicaragüense emitió esta mañana un comunicado en el cual afirma que desde "el 26 de marzo de 2019 solicitó reiniciar el memorándum de entendimiento y el 27 de marzo de 2019 la Secretaría General de la OEA aceptó retomar con el Gobierno las labores relacionadas con el proyecto de reformas y fortalecimiento al proceso electoral", sin embargo la Alianza Cívica en reiteradas ocasiones ha denunciado que el Gobierno no quiere avanzar en esos temas durante las negociaciones.

Los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reunieron esta mañana con el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw y el delegado de la OEA Luis Ángel Rosadilla, quienes son testigos y acompañantes de la negociación del diálogo.

La reunión fue bilateral, entre la Alianza, los testigos y garantes. En este encuentro la Alianza presentó nuevas denuncias sobre violaciones a los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo referidos a la restitución de las garantías constitucionales, derechos ciudadanos, la libertad de expresión, de manifestación y de reunión pacífica en lugares públicos o privados y la liberación definitiva de los manifestantes presos.

Además, Stanislaw y Rosadilla presentarán una propuesta para el cumplimiento de esos acuerdos y convocaron a la delegación del Gobierno y a la Alianza a reunirse en el Incae para presentar la propuesta.

No obstante, la Alianza solicitó primero un encuentro bilateral con los testigos y garantes, antes de tomar la decisión de sentarse de nuevo con los delegados gubernamentales.