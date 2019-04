Juicio contra Lucía Pineda y Miguel Mora es programado para el lunes

El juicio contra Miguel Mora y Lucia Pineda Ubau fue programado para el 29 de abril, así lo confirmó el doctor Julio Montenegro, quien es parte del equipo de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y ejerce la defensa de los periodistas.

“Esté lunes veintinueve de abril, según notificación del juez Edgard Orlando Altamirano será la audiencia de juicio en contra de los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau, sin haber razón fundada en los cargos y supuesta prueba ofrecida”, indicó Montenegro a través de su cuenta de Twitter.

El anuncio de la apertura del juicio tomó por sorpresa a Verónica Chávez, esposa Miguel Mora, director ejecutivo del clausurado canal 100 % Noticias, quien pensó que su esposa ya no sería enjuiciado luego de los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“Leí el twitt del doctor y me asustó. Lo llamé por teléfono y me dijo que no ha recibido la notificación directamente del juez, pero en la agenda de los juzgados apareció”, explicó Chávez.

La esposa de Mora agregó que el abogado de su pareja y también de su colega Lucia Pineda Ubau, le aseguró que acudirá a los juzgados ese día por si las autoridades pretenden dar una sorpresa.

“Es parte de lo mismo, siempre quieren intimar. Se supone que los juicios estaban suspendidos, pero ahí están en la agenda, no los borran”, expresó la periodista.

El pasado 18 de Marzo, el juez Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano López convocó para audiencia de reapertura de juicio, pero a última hora anunció la suspensión.

En esa ocasión, el judicial argumentó al doctor Montenegro que se suspendía porque las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no habían trasladado a los detenidos al Complejo Judicial Central Managua.

Ese día, antes que el juez Altamirano confirmara la postergación del inicio del juicio, el abogado de la CPDH adelantó que no había condiciones para que iniciara porque la Fiscalía no había intercambiado las pruebas que ofreció durante la audiencia inicial.

Miguel Mora y Lucía Pineda, están presos desde la noche del 21 de diciembre pasado, y enfrentan cargos por provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas y “fomentar el odio”.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos informó que pese a que el Gobierno se comprometió a liberar de forma definitiva y anular todos los juicios en contra de las personas que han sido detenidas en el contexto de las protestas, la situación de los manifestantes presos continúa siendo incierta.

"El Gobierno se comprometió en liberar a los presos políticos en 90 días, así que no le veo sentido en continuar con los procesos que ya debieron ser declarados nulos", explicó Montenegro.