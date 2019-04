El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reiteró este miércoles la necesidad de adelantar las elecciones generales en Nicaragua.

“Creo que es una necesidad para Nicaragua, es el camino más fácil para democratizar el país y traer soluciones institucionales”, dijo Almagro en un debate en EE. UU., al referirse al adelanto de elecciones en este país centroamericano.

Luego reveló que en mayo de 2018 conversó de este tema con el presidente Daniel Ortega, “cuando las protestas estaban en su punto álgido y en ese tiempo el mandatario parecía estar dispuesto a adelantar los comicios”; sin embargo, “desde entonces muchas cosas han cambiado y creo que él (Ortega) no está tan dispuesto ahora”.

No obstante, Almagro consideró que “celebrar elecciones demasiado pronto tampoco sería bueno para nadie”, porque los partidos políticos necesitan tiempo para prepararse.

El secretario general de la OEA también pidió “madurez” a la opositora Alianza Cívica y al Gobierno, que hasta el 3 de abril estuvieron conversando en busca de un acuerdo para solucionar la crisis sociopolítica del país.

“Necesitamos madurez de los dos lados, necesitamos que la gente deje de mentirnos, necesitamos eso, eso es muy importante”, dijo durante un debate en una universidad en Washington.

Almagro explicó que “todos los actores políticos” en Nicaragua han tenido ese comportamiento y, de alguna manera, lo han manifestado “todo el tiempo”.

“Y tengo un ejemplo, una de las partes de las negociaciones nos pidió que concertáramos un encuentro y luego no se presentaron a esa cita. Entonces, ¿nos pides a nosotros que concertemos un encuentro y luego no vienes? Ese es el tipo de juegos políticos que no pueden ser”, agregó.

Respaldan

“Creo que la posición de Almagro coincide con la Alianza”, expresó José Pallais, representante de esta coalición en las negociaciones.

“Apuntamos a tener elecciones anticipadas en 2020. Seis meses para las reformas y quizás seis meses más para implementación de la reforma y la organización de la campaña electoral, valoramos no tardar más de un año para llegar a esas elecciones”, comentó Pallais en nombre de la Alianza Cívica.

Agregó que Almagro “tiene que hablar para ambas partes, pero es evidente que la falta de implementación de los acuerdos ha sido una responsabilidad del Gobierno, que hasta la fecha no ha cumplido con los convenios que firmó”.

Almagro dijo: “No estamos jugando, no podemos porque las necesidades de la gente son enormes, demasiados grandes, necesitamos ofrecer soluciones. Así que no nos gusta cuando la gente participa en un juego político con esta situación, no es tolerable, no es aceptable para nada”.

Por su parte, el canciller Denis Moncada reiteró este miércoles que el tema del adelanto de elecciones no está en la mesa de negociación con la Alianza Cívica.

OEA haría las reformas electorales en 6 meses

El jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cristóbal Fernández, presentó a la Alianza Cívica nicaragüense un calendario de trabajo para reformas electorales y una propuesta de trabajo de la misión de especialistas que vendría al país con ese fin.

El jurista José Pallais, del equipo negociador de la Alianza, dijo que la fecha meta para que la OEA inicie con este trabajo es el mes de mayo próximo, aunque el organismo primero tiene que entrar a la etapa de contratación de los expertos internacionales.

“Una vez organizado el equipo, este vendría al terreno en Nicaragua para iniciar las consultas y en ese momento empezaría a contarse el plazo de 6 meses”, explicó Pallais.

Pallais, quien participó en la reunión con Fernández, dijo que la OEA “va a proceder de inmediato con este proyecto y podría estar arrancando en mayo”.

Juan Sebastián Chamorro, del equipo de la Alianza Cívica, reveló que “se nos indicó que para cumplir ese trabajo se tomarían unos 6 meses, pero la fecha de inicio de esas labores está por definirse y todavía no fue detallado cuáles son los aspectos de la reforma electoral, pero se presentaron los tres grandes temas en los que se enfocarían”.

¿Cuáles serían las reformas?

Pallais indicó que los detalles de las reformas se irán conociendo en la medida que el equipo técnico de la OEA vaya realizando su trabajo.

“La reforma electoral es el producto que ellos van a presentar, es en eso que van a trabajar, vendrán al país, consultarán con distintos sectores, tendrán opiniones, van a revisar la legislación actual y también las recomendaciones de los observadores electorales que han estado en el país en los procesos electorales anteriores y con eso formularán el proyecto, que incluye un texto de reforma de una nueva ley electoral”, explicó.

Los miembro de la Alianza preguntaron a Fernández cuánto tiempo les tomaría realizar ese trabajo y él “señaló que una vez que arranquen, el proyecto podría estar concluido en un período de 6 meses, lo cual, para nosotros es un período satisfactorio”, comentó Pallais.

La Alianza Cívica hizo ver a Fernández, según relató Pallais, que las reformas electorales es un tema importante porque permitirá incidir en la posición de la Alianza sobre el adelanto de elecciones.