Programan juicio de Mora y Pineda para el próximo lunes

Pese a que los juicios contra los manifestantes que están siendo procesados fueron suspendidos a partir de la reanudación del diálogo, el 27 de febrero pasado, el de Miguel Mora y Lucía Pineda tiene fecha de inicio el próximo lunes 29 de abril.

Así lo informó Julio Montenegro, quien es parte del equipo de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y ejerce la defensa de los periodistas.

Montenegro informó en un primer momento sobre la audiencia a través de un mensaje en la red social Twitter y por la tarde de este miércoles amplió la información a El Nuevo Diario.

“Este lunes 29 de abril, según notificación del juez Edgard Orlando Altamirano, será la audiencia de juicio en contra de los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau, sin haber razón fundada en los cargos y supuesta prueba ofrecida”, indicó Montenegro por la red social.

Posteriormente, explicó que se enteró que la audiencia estaba programada en agenda cuando revisaba uno de varios en el sistema electrónico del Poder Judicial.

“A un excarcelado le notificaron que el 29 tiene audiencia. Él vino aquí y al revisar otros casos como el de Miguel Mora y Lucía notamos que estaban para esa fecha”, manifestó Montenegro, quien adelantó que se presentará al complejo judicial ese día, aunque tiene entendido que los juicios a manifestantes opositores están de momento suspendidos.

Chávez, sorprendida

El anunció de la fecha de audiencia tomó por sorpresa a Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, quien también había asumido que los juicios estaban suspendidos.

“Leí el Twitter del doctor Montenegro y me asustó. Lo llamé por teléfono y me dijo que no ha recibido la notificación directamente del juez, pero en la agenda de los juzgados apareció”, expresó Chávez.

Dijo que Montenegro siempre está pendiente y el lunes va a ir porque no quiere que después digan que no se presentó.

“La otra vez así fue, estaba en agenda y el doctor llegó, y ahí estuvo hasta que le dieron un papelito que decía que se había suspendido”, explicó Chávez.

Para la también periodista, la incorporación del juicio en la agenda podría ser parte una táctica del Ejecutivo para intimidar a las familias.

“No sé por qué ocurre eso, puede ser por ineficiencia o porque quizás quieren estar con ese juego contra la familia, sus intenciones nunca son verdaderas”, expresó la periodista.

En tanto, Alejandro Ubau, tío de Lucía Pineda, considera que detrás de la incorporación del expediente de su pariente en la agenda, podrían haber varios escenarios, entre los que vislumbra “que no quieren declararlos en libertad de una vez, sino hacerlo a través de un juez, ante la debilidad de las pruebas que ellos han planteado, que no son completas ni verdaderas”.

El otro escenario “es que sea un chantaje a la Alianza Cívica para que se sienten a negociar y que validen la estrategia del Gobierno y otro es que quieren condenarlos de una vez, para no incluirlos en la lista de liberados, esperamos que sea el primer escenario que planteé”, expresó Ubau.

El familiar de la exjefa de prensa de 100 % Noticias mencionó que no maneja mayores detalles sobre la apertura del juicio, salvo lo que tuiteó Montenegro.

En suspenso

Un manto de suspenso tendió este miércoles el juez Noveno Distrito Penal de Juicio de la capital, Edgard Altamirano López, al ser consultado este por los periodistas si él próximo lunes se va a realizar el juicio para Miguel Mora y Lucía Pineda.

“¿Doctor se va a realizar el próximo lunes 29 de abril el juicio de Miguel (Mora) y Lucía (Pineda)”, preguntaron los periodistas al juez Edgard Altamirano, quien respondió de manera escueta: “eso lo vamos a ver el lunes”.

El juicio para los periodistas Miguel Mora, director del clausurado canal de televisión 100% Noticias y de la jefa de prensa de esa estación televisiva fue programado inicialmente para el 11 de febrero de 2019 y después fue reprogramado para el 18 de marzo del mismo año.

Miguel Mora y Lucía Pineda permanecen en prisión desde la noche del 21 de diciembre de 2018, cuando la policía allanó las oficinas del canal con una orden emitida por el juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de la capital, Henry Morales.

Ese mismo día (21 de diciembre de 2018), en horas de la tarde, la dirección del estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) ordenó el cierre de esa estación de televisión.

A Mora y Pineda, la Fiscalía les atribuye el delito de terrorismo en la modalidad de “proposición, provocación y conspiración”, además de promover el odio contra los partidarios del gobernante Frente Sandinista.

Por los mismos delitos que fueron acusados Miguel Mora y Lucía Pineda, el juez Henry Morales emitió órdenes de captura contra el periodista Luis Galeano y el comentarista político Jaime Arellano.

El 28 de enero de este año, el eurodiputado José Inácio Faria, publicó una fotografía en su cuenta de Twitter, en la que pudo apreciarse las condiciones en las que estaba Mora y Pineda Ubau en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial El Chipote.

La imagen iba acompañada de un mensaje, en el que denunciaba las condiciones “subhumanas” en la que estaban y pidió su libertad inmediata, argumentando que son ciudadanos y que aman a su país.

Posterior a la denuncia, los periodistas fueron trasladados al Sistema Penitenciario La Modelo y Esperanza. En este lugar, las autoridades los recluyeron en celdas de castigo y según han denunciado sus parientes, una vez al mes le permiten recibir el sol y reunirse con la familia.

Carcache también

El abogado Julio Montenegro anunció que también está programado para el próximo lunes la apertura del juicio contra el líder estudiantil Edwin Carchache, pero aseguró que no ha recibido cédula judicial sobre ese caso, pero sí aparece en el sistema electrónico del Poder Judicial.