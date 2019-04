Aparicio: OEA debe restablecer el orden democrático en Nicaragua

Jaime Aparicio, quien dirigió la misión electoral del Centro Carter en Nicaragua en 2006, explicó este jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, (OEA), que la intención de la OEA de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua es pertinente porque “se ha producido una clara alteración del orden democrático y constitucional”.

“En el humanismo del renacimiento inspirado en los griegos se decía que la moral era la higiene de los instintos, nosotros podemos aplicar eso y decir que la Constitución es precisamente la higiene de los intentos de abuso de poder y de arbitrariedad en el poder”, añadió.

Para el diplomático boliviano, cuando se viola la Constitución y “descaradamente se descartan los preceptos que organizan tanto las elecciones como el manejo de un gobierno en democracia y no se puede decir que la democracia existe”, se trata de “una dictadura”.

“Yo creo firmemente que los estados miembros de la OEA tienen la obligación jurídica y moral de restablecer el orden democrático y constitucional en todos los Estados en que este está menoscabado y en este caso en Nicaragua, aplicarle la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua no es intervención o injerencia, sino un deber emanado de acuerdos y compromisos regionales”, puntualizó.

Recordó que en América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones de cada país recogieron principios basados en la democracia liberal europea, por ejemplo, la libertad de expresión, los principios de independencia de poderes, el Estado de derecho, justicia constitucional y derechos humanos, entre otros.

Esos principios fueron adoptados en infinidades de convenios, tratados, declaraciones, cartas y resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

INSTITUCIONES

Aparicio afirmó que el presidente Daniel Ortega ha ejercido un “control político ilegal” sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Señaló que el presidente nicaragüense “prohibió de facto los partidos políticos en la última elección” y “prohibió la libertad de prensa a través de la concentración de los medios, restricción a la información y la persecución a los periodistas”.

Aparicio es boliviano, abogado de profesión, diplomático de carrera, periodista y asesor jurídico y político con base en Washington.

El exjefe de la misión del Centro Carter explicó que Ortega únicamente tenía dos “salidas legales” para cumplir sus aspiraciones de reelección, la primera ir a la “Asamblea Legislativa y modificar la Constitución” y la segunda, acudir a la Corte Interamericana de Justicia aduciendo que se estaban violentando sus “derechos humanos”, y el único órgano facultado para interpretar la Convención Americana en esta materia.

“Acá está el primer punto de fractura de la democracia nicaragüense (…) Pudo haber ido a la Corte y decir, yo considero que es una violación a mis derechos humanos el no reelegirme a perpetuidad y esperar que la Corte le dé la razón o le niegue, y de acuerdo a eso inscribir o no inscribir su candidatura (…) Él sabía que esos dos caminos no eran posibles”, dijo Aparicio.

Agregó que, no obstante, valiéndose del control que ejercía en la Corte Suprema de Justicia, procedió a realizar la reforma a la Constitución Política del país.

El 19 de octubre del 2009, la Sala Constitucional de este poder del Estado consumó los planes y declaró inaplicable el artículo 147 sobre prohibiciones de reelección del Presidente de la República y ordenó al CSE inscribir a Daniel Ortega como candidato presidencial en las elecciones previstas para noviembre de 2011.

“La Corte Suprema de Nicaragua, sin tener competencia, decidió sobre el recurso de amparo del artículo 147, realizó una aplicación maliciosa e ilegal de la Convención Americana de Derechos Humanos al decir que era un derecho humano del señor Ortega”, afirmó Aparicio.

Además, en una “flagrante violación” de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, la CSJ decidió que esta decisión no admitía ningún recurso disponible en materia legal.

ESTADO DE DERECHO

En Nicaragua, donde en el último año se han visto diferentes etapas de la represión, la primera falla de origen es que el gobierno de Ortega “ha destruido el orden institucional y ha acabado con la independencia de poderes”, enfatizó Aparicio.

Añadió que esas acciones violan los principios esenciales del Estado de Derecho, entre ellos el de proporcionalidad. Este proviene del constitucionalismo alemán y establece que en materia de derechos humanos y de derechos políticos, se tienen que usar categorías racionales para entender una situación que afecta los derechos políticos y los derechos humanos.

En Latinoamérica, ejemplificó Aparicio, existe una “tradición de dictaduras militares, de caudillos civiles y militares, letrados e iletrados”, y por eso surgieron en las Constituciones las limitaciones a estas “reelecciones indefinidas y absurdas”.

“Es claro que bajo ningún punto de vista racional, se puede aprobar que la reelección indefinida sea un derecho humano, es realmente un absurdo”, apuntó Aparicio.

Afirmó que eso viola un segundo principio que es el de “doble instancia” al decir que no hay ningún recurso para apelar la decisión tomada por la CSJ.

Las “reelecciones indefinidas”, según Aparicio, se están volviendo una “epidemia en algunos países de America Latina”, por lo que espera que “se acabe de una vez”.