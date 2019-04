“El impacto de la crisis en los niños, va a tener efecto en los próximos años”

La crisis sociopolítica de Nicaragua ha afectado a la niñez y adolescentes de las diferentes esferas sociales, en lo emocional y sicológicamente, afirma Mario Chamorro, de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).

Para Chamorro, el impacto de la crisis en este segmento de la población podría ser a “largo plazo”, particularmente la precariedad económica que va nuevamente a influir en que muchos niños, niñas y adolescentes se integren nuevamente a formas de “trabajo infantil para solventar la crisis”, o de aquellos que emocionalmente se sienten afectados porque sus padres tuvieron que abandonar el país.

¿CÓMO SE ENCUENTRA NICARAGUA EN MATERIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ?

Ya la situación de la niñez era crítica. Antes de la crisis sociopolítica había una buena cantidad de niños que siguen quedándose sin ingresar al sistema escolar, una buena cantidad de niños que todavía no se desvinculan del trabajo infantil, pero sobretodo la problemática de la violencia sexual era una de las problemáticas que este Estado de Nicaragua no había podido resolver por muchos años y que constantemente en los informes de Naciones Unidas que presentaba la sociedad civil salía como relevante.

Hoy esta situación se agrava por el impacto que ha tenido la crisis sociopolítica por el nivel de criminalización que ha ejercido este Estado de Nicaragua hacia niños, los adolescentes afectados, ha sido una flagrante violación de sus derechos humanos y muchos de los crímenes de lesa humanidad, por lo que se cuestiona a este Estado. Tiene que ver con asesinatos a niños y procedimientos indebidos, de secuestros que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Es una situación dolorosa para las familias por el impacto psicológico y emocional que han tenido estos niños, los que han quedado huérfanos, los que están abandonados. Es probablemente un impacto a largo plazo alrededor de la precariedad económica que va nuevamente a influir en que muchos niños y niñas se integren nuevamente a formas de trabajo infantil para solventar la crisis, y el efecto emocional que tiene de muchos niños que quedan abandonados porque sus familias se han visto obligados a salir fuera del país.

Entonces, es un impacto que tienen los niños y que va a tener efecto en los próximos años en esta generación de niños y niñas.

¿CÓMO VALORAN USTEDES ESTE TIPO DE SITUACIONES DE ADOLESCENTES?

La violencia sexual ha sido usada como un método de tortura en esta crisis sociopolítica, muchas de las mujeres secuestradas en las cárceles han denunciado que han sido abusadas y que han sido violadas, inclusive hombres han sido abusados.

Entonces, una de las grandes denuncias que se hizo a los organismos internacionales es que este Estado de Nicaragua usa la violencia sexual como método de tortura y lo ha usado para amenazar y para asediar a aquellos que ejercen su derechos a la protesta y eso lo han hecho también con adolescentes sobre todo cuando este Estado debe proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

Es parte de las violaciones de los derechos humanos que queda el seguimiento en los medios de comunicación.

Como CODENI han venido registrando este tipo de abusos. ¿Cuáles son las cifras que manejan?

Lo que hemos venido manejando son sobre todo las denuncias que han hecho las mujeres que han sido secuestradas y algunos hombres que han sido detenidos y que han denunciado que han sido abusados, y que han sido violados.

Otro grave problema que enfrentamos ahorita es que toda aquella denuncia alrededor de violación no está dándole seguimiento el Estado.

El Estado tiene más policías en las rotondas rondando las universidades que atendiendo la problemática que están viviendo (los niños), ya sabemos cómo los femicidios siguen en una constante, son mujeres que no están accediendo a la justicia y el tema del abuso y de la violencia sexual nadie sabe cómo está, lo único que sabemos es que la Policía no está atendiendo estos hechos, y eso también es una situación que afecta porque en esta situación los niños y las niñas quedan vulnerables al no tener un Estado que los proteja.

¿CÓMO SE VE AFECTADO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON TODO ESTE AMBIENTE?

Lo primero, creo que hay que estar claro que todos los niños y niñas que se han visto afectados producto de la crisis económica. Muchas familias se ven obligadas a sacar a los niños (de las escuelas) porque no tienen capacidad económica, muchos niños y niñas que estaban en colegios privados han tenido que salir porque no tienen posibilidades de seguir pagando, eso es una primera afectación, hay una reducción de la matrícula producto de la crisis económica.

Aquellos que bien todavía están en el sistema escolar, hay muchos niños y niñas que viven una inseguridad producto de que la policía ronda los centros educativos y eso a los familiares les genera temor, pero por otro lado, dentro de las escuelas hay mucha represión y hay mucho control hasta porque los niños expresen su opinión sobre la crisis y que los niños no ejerzan su derecho a la protesta como todo ciudadano.

Y ahí hemos visto cómo las escuelas se han convertido en cuarteles donde las autoridades ejercen un control férreo para que los niños no expresen su opinión, aunque ha habido algunas situaciones como la de la escuela Alemán Nicaragüense, donde miramos que son situaciones que salen fuera de la posibilidad porque es inevitable que los niños se den cuenta de lo que está pasando y no quieran expresar sus sentimientos y sus demandas de manera libre en las escuelas.

Creo que es una situación que los pone en una cuestión de inseguridad, de asedio, de amenazas, de control y que va a afectar a los niños emocionalmente su vida escolar.

¿CUÁLES SON ESOS PUNTOS EN LOS QUE EL GOBIERNO HA VENIDO CALLANDO A LO LARGO DE ESTA CRISIS Y DESDE ANTES DE LA SITUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ NICARAGÜENSE?

Una situación como la nuestra, que es una crisis de emergencia producto de la crisis política del país, los Estados deben de garantizar ante todo la protección de los niños, niñas y adolescentes y esta es una excepción que este Estado no ha hecho. Además, hemos visto cómo este Estado más que proteger ha violado los derechos de los niños y de las niñas.

La familia tiene un impacto fuerte y esto lo resienten los niños y las niñas y no hay ningún programa, ninguna política de protección que permita resarcir ese dolor que están viviendo los niños y trabajar los traumas que están viviendo los niños a todos los niveles.

¿CUÁL DEBERÍA SER EL TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CUANTO A DERECHOS DE LA NIÑEZ NICARAGÜENSE?

Nosotros queríamos compartir que en el marco ético para la cobertura noticiosa con diferentes noticias vinculadas con niños, niñas y adolescentes partiendo que estamos viviendo una crisis sociopolítica donde los niños y niñas han sido afectados directamente e indirectamente.

Directamente, en el nivel de niños que han sido asesinados, heridos, adolescentes que han sido detenidos, muchos niños y niñas que han sido abandonados producto del exilio de sus familias, pero además muchos niños y niñas que viven en una situación precaria económica por el nivel de desempleo que en este país está viviéndose por la crisis.

Entonces, muchas de las noticias que se vinculan y están ligadas a la crisis sociopolítica está afectando a los niños y niñas, entonces, hacíamos un llamado a los periodistas a tener una consideración con los códigos de ética para que esa cobertura fuera respetuosa por la integridad de los niños, pero que estuviera vinculado con la realidad y a las afectaciones que ellos están viviendo.