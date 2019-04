“Es importante que las familias vayan a exponer sus casos a la Cruz Roja Internacional”

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) sigue actualizando la lista de personas encarceladas por protestar contra el gobierno, y terminará de hacerlo hasta que el gobierno deje de apresar a ciudadanos por ese motivo, dice Álvaro Vargas, del equipo encargado de ese monitoreo.

Vargas explica a El Nuevo Diario que la Cruz Roja Internacional “solo espera que el gobierno diga, que dé fechas para iniciar el proceso de liberación de los presos políticos”.

¿CUÁNDO TERMINARÁN LA REVISIÓN DE LOS LISTADOS DE PERSONAS ENCARCELADAS?

La lista no se dejará de revisar y actualizar mientras el gobierno no deje de apresar a las personas, tenemos un equipo de la Alianza que lleva un seguimiento detallado de los casos, en la medida que se pueda, para poder lograr la información lo más clara posible.

Efectivamente, el trabajo se complica porque el gobierno sigue apresando a las personas; trabajamos en las nuevas detenciones que se han registrado. La Alianza insiste que deben cumplirse los dos acuerdos, la liberación de los presos políticos y también el de garantías para derechos y libertades públicas. Caminar con una bandera, manifestarse, no debería suponer que te van a capturar por eso.

¿DE CUANTO ES EL NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS ULTIMAMENTE?

No tenemos claro cuál es ese número fluctuante de nuevos encarcelados. Es más fácil obtener la información de la captura, pero no te informan cuando son liberados, eso lo estamos trabajando. Lo que pasa es que la nueva modalidad de secuestro es que te encarcelan y te sacan al día siguiente, o a los liberan a los dos o tres días.

Estamos trabajando en ese control. No tenemos precisado cuantas personas siguen todavía detenidas, el equipo de seguimiento de la Alianza se mantiene trabajando en eso para poder determinar quiénes son esas personas e incluirlas en la lista. Tiene que llegar ese momento de que no se apresen a más personas, para eso deben cumplir e implementar el acuerdo de garantías y derechos ciudadanos, para poder detener esto.

¿QUÉ PAPEL ESTÁ JUGANDO LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL EN ESTO?

Es importante que la Cruz Roja Internacional pueda recibir a los familiares, la relación de la Cruz Roja Internacional es más con la familia. En los casos en los que el gobierno no reconoce a un prisionero como preso político, pero la Alianza sí, entonces es importante de parte de las familias que vayan a exponer sus casos a la Cruz Roja Internacional cuando hay diferencias de este tipo, es bueno que los familiares puedan informar a la Cruz Roja para demostrar que sus presos son presos políticos; es bueno que lo hagan cuando el gobierno dice que no son presos políticos y de esa manera se ve también que no es solo una posición de la Alianza, sino de la de familia en sí. Un papel primordial de la Cruz Roja Internacional es la facilitación del proceso de excarcelar a las personas.

La Alianza ha insistido en llamar al gobierno a que cumpla este acuerdo, porque la Cruz Roja Internacional solo espera que el gobierno diga, que dé fechas para iniciar el proceso de liberación de los presos políticos. Trabajamos primero en las coincidencias para que no hubiera excusas de tener detenido por más tiempo a los presos políticos.

Son más de 232 personas, hay seis personas más consideradas encarcelados políticos y solo se espera que el gobierno decida excarcelar, destacando que debe ser una liberación definitiva y para eso se debe aplicar un mecanismo jurídico, para limpiar los expedientes de cada uno. En este aspecto, el relacionado al acuerdo de liberación de los presos, tenemos la información suministrada al gobierno en un 100 por ciento. Nosotros no atrasamos.

¿EN QUE OTRO ASPECTO SE ESTÁN ENFOCANDO?

Seguimos trabajando para demostrar cuáles son los presos políticos que el gobierno se ha negado a reconocer. Y continuamos en la revisión de estos casos porque ha habido liberaciones que no están en los volúmenes grandes que hasta el momento ha hecho unilateralmente el gobierno, sino que ha liberado a uno hoy, a uno otro día, en situaciones o mementos distintos.

Quisiéramos comenzar a trabajar en otros temas, pero hasta que no comiencen a liberar a las personas que coinciden en las listas como presos políticos, no podemos avanzar. En cuanto a la revisión y actualización de la lista de encarcelados, estamos preparados con información, tenemos un equipo enfocado en eso para tratar de tener el mayor control, el detalle de esas personas.