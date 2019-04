Fuerzas Armadas de Nicaragua detienen a dos hondureños en el Golfo de Fonseca

Las Fuerzas Armadas de Nicaragua detuvieron a dos hombres originarios de Honduras, mientras navegaban en una lancha en aguas nicaragüenses del Golfo de Fonseca, informaron este sábado las autoridades militares.

Los hondureños Emilio Flores Juárez, de 42 años, y Bryan Alexander Serrato Sevilla, de 23, fueron capturados hoy junto con la embarcación "Mi Príncipe Sneijder", a 4 millas náuticas al oeste de Punta San José, en el extremo noroeste de Nicaragua, según la información oficial.

Flores y Serrato realizaban pesca ilegal cuando fueron capturados por efectivos de la Fuerza Naval, indicó el Ejército de Nicaragua, en un comunicado.

"La tripulación y la embarcación no portaba documentación, no contaba con chalecos salvavidas, no presentaron zarpe y demás medios establecidos por la ley, violentando las medidas de seguridad de la vida humana en el mar", detalló la institución castrense.

Los jóvenes hondureños fueron entregados a las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, indicó el Ejército nicaragüense.

Aunque el caso de la lancha hondureña está relacionado con la invasión de aguas territoriales de Nicaragua en el mar Caribe, el Gobierno de Nicaragua actualmente tiene una política de cero tolerancias de extranjeros que se encuentren de forma irregular en su territorio.

Dicha política fue endurecida en 2015, cuando miles de migrantes irregulares, en su mayoría cubanos, fueron obligados a permanecer en la frontera que separa a Nicaragua de Costa Rica.

Un total de 1,839 migrantes irregulares de África, Asia y Latinoamérica fueron capturados en territorio nicaragüense en el mes de enero pasado, según datos oficiales.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es traslada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.