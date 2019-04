Cardenal Brenes sobre reformas electorales: “se necesita una acción rápida”   

El Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN, dijo este domingo que en el país se necesita recuperar la confianza y aplicar decisiones rápidas, para resolver determinadas dificultades que afectan el país.

Brenes recordó que desde el año pasado, con los obispos de la CEN como mediadores y testigos de la primera mesa de diálogo, el tema del adelanto de las elecciones generales fue “el pegón”.

El jerarca de la iglesia católica dijo que en los últimos días ha reflexionado que en el país se necesita hablar las cosas con mucha sinceridad y confianza.

“Hoy hay mucha desconfianza, se dice una cosa y se desconfía si se va a cumplir o no se va a cumplir, tenemos que recuperar la confianza entre nosotros, comenzando desde las familias, confiar en los hijos, padres y vecinos”, expresó Brenes.

El cardenal además recalcó que se necesita una acción rápida para encontrar una solución a la crisis.

“Se necesita una acción rápida de las decisiones que se tomen, no esperar tanto tiempo sino que ir adelante con acción rápidas”.

Estas declaraciones de Brenes son en referencia al encuentro entre un equipo técnico electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para preparar las reformas electorales, que podrían conducir a un adelanto de las elecciones.

“No soy jurista, pero los juristas dicen que eso se hace en dos momentos, (dos legislaturas para hacer reformas constitucionales), un momento se puede hacer en este año y luego el próximo año y que se debe seguir el camino institucional”, señaló.

El cardenal destacó que el adelanto de elecciones es un tema que ha estado varado desde el año pasado.

“Desde el año pasado se está hablando de adelantar elecciones, cuando se instauró el diálogo, que presidimos nosotros (la CEN), era una de las propuestas que se hizo y ahí fue el pegón, hoy también se está hablando de esto y he escuchado al canciller (Denis Moncada) y dice que esto no es negociable (no acepta adelanto electoral)”, expresó el arzobispo de Managua.

Según Brenes, los cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE) se han visto como una necesidad desde hace años.

“Esto no es de ahorita, tiene años que se está diciendo que se den esos cambios, son como una necesidad y ojalá que la Asamblea Nacional pueda escuchar. La Constitución dice que quien puede nombrar (a magistrados del CSE) es la Asamblea, todo debe hacerse basado en la Constitución aunque tenga sus debilidades, tenga sus defectos, pero es importan que no nos salgamos de la institucionalidad”, recalcó el religioso.