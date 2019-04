Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda y los líderes estudiantiles Edwin Carcache y Haynard Baltodano, tienen juicios en agenda para este lunes.

El doctor Julio Montenegro, quien es parte del equipo de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), confirmó que en el sistema electrónico del Poder Judicial está agendado el caso contra Carcache y Baltodano, este último fue excarcelado en marzo.

El abogado manifestó que se presentará por si ocurre alguna eventualidad, sin embargo, es el defensor en ambos casos programados casi simultáneamente.

Los juicios contra los manifestantes que están siendo procesados fueron suspendidos a partir de la reanudación del diálogo, el 27 de febrero pasado.

“Se supone que los juicios están suspendidos, pero están agendados, es una forma de seguir asediando, pero este ya es otro tipo de asedio. Ellos saben que nadie quiere estar preso y presionan de esa manera”, manifestó el excarcelado.

Baltodano no recibió notificación de su juicio, pero logró saber que su caso está en la agenda del Complejo Judicial Central Managua.+

“Me di cuenta porque mi papá es abogado y él revisa el sistema. Ahí dice que el juico arranca, pero a mí no me han notificado personalmente”, expresó el joven, quien a raíz de las manifestaciones gubernamentales y su encarcelación dejó de asistir a clases en una universidad privada.

Detalló que otro joven que está siendo acusado en esa misma causa recibió una notificación en físico (papel) de la apertura del juicio, por tal razón teme que la audiencia se realice.

El 15 de marzo pasado, tras permanecer 6 meses encarcelado, de los cuales 23 días estuvo en las celdas de castigo conocida como El Infiernillo, Baltodano fue liberado junto a un grupo de 50 manifestantes opositores, por parte del Ministerio de Gobernación.

Baltodano ha tenido temor de regresar al Sistema Penitenciario La Modelo y ahora que ya sabe que el juicio que tiene pendiente enfrentar tiene fecha de apertura, la ansiedad que padece ha aumentado.

En prisión, Baltodano convulsionó varias veces y según denunciaron sus familiares fue a causa de las palizas que le propinaron los custodios.

A Baltodano, las autoridades lo señalan junto a Carcache de haber incurrido en los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de armas, obstrucción de servicios públicos y facilitación de evasión de medida cautelar.

Este lunes, el joven de 24 años acudirá al Complejo Judicial Central Managua, donde está previsto que arranque el juicio que enfrenta con Carcache.

Mora y Pineda en otra sala

También se prevé que este lunes, arranque aunque con algunos minutos de diferencia, el juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.

Montenegro informó sobre la audiencia el miércoles pasado a través de un mensaje en la red social Twitter y “según notificación del juez Edgard Orlando Altamirano, será la audiencia de juicio en contra de los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau, sin haber razón fundada en los cargos y supuesta prueba ofrecida”.

Posteriormente, explicó que se enteró que la audiencia estaba programada en agenda cuando revisaba uno de varios casos en el sistema electrónico del Poder Judicial.

“A un excarcelado le notificaron que el 29 tenía audiencia. Él vino aquí y al revisar otros casos como el de Miguel Mora y Lucía notamos que estaban para esa fecha”.

El anunció de la fecha de audiencia tomó por sorpresa a Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, quien también había asumido que los juicios estaban suspendidos.

“Leí el Twitter del doctor Montenegro y me asustó. Lo llamé por teléfono y me dijo que no ha recibido la notificación directamente del juez, pero en la agenda de los juzgados apareció”, expresó Chávez.