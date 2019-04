Farmacias de Managua continúan reportando la escasez de algunos medicamentos importados, por lo que los vendedores ofrecen productos genéricos sustitutos.

En un recorrido por algunas farmacias de Managua, El Nuevo Diario comprobó que marcas de medicamentos para el tratamiento de enfermedades, como diabetes, hipertensión, párkinson o antidepresivos, están escasos.

Igual ocurre con digestivos, aspirinas y medicinas para combatir algunas enfermedades cutáneas.

Francisco Ampié, responsable de la farmacia Managua, afirmó que existe una baja de al menos el 20% en algunos medicamentos.

“Hay un poco de escasez, también personas aseguradas vienen a buscar medicamentos para la presión, para la diabetes y hay una gran demanda de productos para el párkinson”, dijo Ampié.

Agregó que algunos distribuidores de medicamentos aducen que algunas marcas específicas de laboratorios cerraron operaciones en Nicaragua, y el Ministerio de Salud aún no autoriza los permisos sanitarios para importar medicinas de otras marcas.

Cambian de laboratorios

Axel Arana, responsable de una sucursal de la farmacia Kielsa en la capital, dijo que productos anticonceptivos de la línea Bayer ya no se están comercializando en su negocio.

“Con respecto a otros padecimientos crónicos, estamos comprando a otros laboratorios”, comentó Arana.

La empleada de otra farmacia, que solicitó el anonimato, dijo que entre los medicamentos que están escaseando destaca el espasmocanulase (digestivo) y las gotas ópticas de la marca Cerum.

“La aspirina Forte desapareció del mercado y Losartan, que es para la presión, está escasa”, indicó la empleada.

El Nuevo Diario contactó a Karen Conrado, directora ejecutiva de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa), pero se negó a brindar comentarios sobre el tema.

“No sabría decirle, me disculpo pero no le puedo dar ninguna información… No estoy autorizada a hablar absolutamente nada”, respondió Conrado.

Luego pidió que se le enviaran las preguntas por correo electrónico, para consultar a la junta directiva si la autorizaban a responderlas, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Las opciones

Ampié dijo que suple la demanda con productos genéricos, los cuales tienen un precio más asequible para la población. “Enalapril (para la presión arterial) una caja de 20 tabletas puede tener un precio de C$500 y en genérico C$140 a C$190 la caja de 30”, explicó.

El médico internista Neri Olivas dijo que los fármacos genéricos o de otros laboratorios tienen igual calidad y permiten mantener controladas las enfermedades crónicas.

“Los genéricos o de otros laboratorios pueden ser empleados, ahí no hay ningún problema (para el paciente), inclusive algunos nuevos productos han sido lanzados para hipertensión y diabetes”, declaró Olivas a El Nuevo Diario.

Sobre la escasez de otros medicamentos, como los ansiolíticos, el internista indicó que en ocasiones suele suceder, pero que estas carencias han sido por breves períodos porque se termina importando otra marca.

Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) revelan que en enero de este año el país importó el equivalente a US$29.7 millones en medicinas y productos farmacéuticos, y en el primer mes del 2018 las importaciones en esta categoría totalizaron US$28.8 millones.