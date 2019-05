Alianza: El llamado a quitar sanciones depende del cumplimiento de acuerdos

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijo este miércoles en un comunicado, que el llamado a suspender sanciones contra el Estado de Nicaragua podría ocurrir al final de las negociaciones con el Gobierno, siempre y cuando el Gobierno cumpla los acuerdos firmados.

La Alianza también deploró las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien el martes en un acto partidario, llamó a la contraparte del diálogo “miserias humanas” y criticó su postura ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del Gobierno.

“La Alianza Cívica deplora las expresiones del régimen en contra de la delegación de la Alianza, por no hacer un llamado a la suspensión de sanciones”, indica el comunicado.

“Una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación, esta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los mismos. En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua”, menciona el acápite del acuerdo con el Gobierno que la Alianza Cívica destaca en su comunicado para hacer ver que no es el momento de pedir la suspensión de las sanciones.

Carlos Tünnermann, representante de la Alianza Cívica, reiteró que “si el Gobierno quisiera que esas sanciones no se dieran, debería dejar de reprimir, respetar los derechos humanos y cumplir con los acuerdos.

“Que no se siga sancionando está en manos del mismo Gobierno y no se van a suspender por un llamamiento extemporáneo, cuando no hay cumplimiento de los acuerdos. Todo eso quedó muy claro”, explicó.

Ortega criticó el martes a los miembros de la ACJD por negarse a pedir que se suspendan las sanciones de EE. UU. contra funcionarios del Gobierno, tal como lo solicitó la delegación gubernamental en una reunión que sostuvieron con el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, quienes son testigos y acompañantes de la negociación.

Trabó el diálogo

Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza, dijo que la insistencia del Gobierno con ese punto de las sanciones impidió sellar un acuerdo para avanzar en el cronograma de la liberación de manifestantes presos, entre otros temas.

“La delegación del Gobierno insistía y eso fue lo que provocó que no se llegara a una cosa concreta el día martes, insistía en que se sacara una resolución para que la mesa de negociación hiciera gestiones encaminadas a que se suspendieran las sanciones que han sido impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos o por otros organismos”, indicó Tünnermann a El Nuevo Diario.

“Pero nosotros le hicimos ver a la delegación del Gobierno que ese punto, vinculado a hacer ese llamado, en la agenda que aprobamos y que tiene la firma de ambas partes, ese punto figura al final de toda la agenda, es decir, figura como un remate en la mesa de negociación”, añadió.

En la agenda se estableció “textualmente, que una vez adoptados todos los acuerdos que se correspondan a los puntos de la agenda, y una vez también cumplidos los compromisos contraídos en esos acuerdos, entonces, en ese momento, las partes de común acuerdo, en el momento oportuno, harán un llamamiento a la suspensión de las sanciones”, recalcó Tünnermann.

Alianza no ha pedido sanciones

La Alianza Cívica “en ningún momento ha solicitado sanciones; esas medidas son decisiones unilaterales que toman los gobiernos que siguen de cerca la situación de Nicaragua, en vista de las violaciones a los derechos humanos, en vista de la corrupción galopante que existe en el país”, valoró Tünnermann.

La agenda de las negociaciones contempla puntos claves como es el tema de la justicia, democracia y reforma electoral, aspectos que aún no se han abordado con puntualidad en la mesa de diálogo, recordó.

“Para llegar a ese llamamiento que el Gobierno quiere, le recordamos que primero deben finalizarse todos los puntos de la agenda, que incluye temas que no hemos abordado a fondo, que son los de justicia, democratización y las reformas electorales. En consecuencia, es extemporáneo que se nos pidiera hacer ese llamamiento”, resaltó.

Las sanciones “no son algo que dependa de la Alianza, porque no las estamos pidiendo y nunca las hemos pedido, esa cuestión es unilateral, de la voluntad de los gobiernos que deciden sancionar, según cómo ven ellos la situación de Nicaragua y la conducta del Gobierno”.

En este momento, tanto a nivel nacional como internacional, hay plena constancia de que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos que ha suscrito, de manera que en este momento no cabe hacer ningún llamamiento de suspender sanciones, enfatizó Tünnermann.