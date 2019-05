Bosco Vivas pide tener confianza en negociaciones del diálogo

El obispo de la Diócesis de León, monseñor César Bosco Vivas, afirmó este jueves que los nicaragüenses más sensibles y más empobrecidos, tienen ansias de paz, y exhortó a los actores que integran el diálogo nacional, a no cerrar el espacio de la conversación para resolver la crisis sociopolítica.

“Las personas más sensibles, más pobres, que tienen ansias de paz, no les atrae la guerra sobre todo a los que la experimentaron en el pasado, no es un atractivo presentar la solución de una manera violenta y más cuando estamos viendo en otros países y lo que vivimos los nicaragüenses el año pasado”, afirmó monseñor Vivas.

Según el religioso hay demasiada desconfianza entre los nicaragüenses.

“Dios ha puesto en nuestras manos la posibilidad de ser constructores de paz, no hemos logrado esta paz desgraciadamente porque hay una situación de mucho enfrentamiento ideológico y sentimental, la ideología ha llegado a colocar a unos contra otros”, dijo el religioso.

El obispo Vivas señaló en las conversaciones del diálogo lo que logra percibir en es que un grupo no confía en el otro y que los mismos grupos están divididos entre sí, porque entre los grupos no todos piensan lo mismo y no logran ponerse de acuerdo.

El religioso además agregó que lo que nos une los nicaragüenses es la búsqueda del bien común y que para lograr la paz se debe de aprovechar el camino que está abierto, que son las negociaciones.

“No nos pongamos en un plan tan negativo de no creer ya en la conversión de los que están hablando con nosotros, todos pueden tener buena voluntad y si acudimos a Dios esa buena voluntad se puede transformar en bendición, porque lo que es imposible para los hombres lo podemos lograr con la ayuda del Señor”, dijo monseñor Vivas.

El obispo Vivas expresó que Nicaragua necesita de la unidad entre hermanos, sin embargo se observa mucho odio entre unos y otros.

“Si lográramos resolver nuestros problemas sociales y políticos, podríamos llegar a ser un oasis en medio de toda esta convulsión que ocurre en Centroamérica y Latinoamérica. Es doloroso lo que está aconteciendo en diversos lugares de la tierra, en cuanto a los enfrentamientos entre seres humanos, que están causando trastorno no solo en las vidas humanas sino a la misma naturaleza”, aseguró el obispo Vivas.