José Pallais: el diálogo agoniza

Las “tácticas dilatorias” y la “intransigencia” del Gobierno han puesto en “agonía” la continuidad del diálogo, indicaron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) al concluir este viernes una reunión en el Instituto Centroamericanos de Administración de Empresas (Incae).

“Esto está agonizando”, subrayó José Pallais, miembro del equipo negociador de la ACJD.

El Gobierno rechazó una propuesta de la Alianza, que consistía en continuar y concluir en este mes de mayo toda la negociación sobre los temas de democracia, justicia, reparación para las familias víctimas de la violencia en el marco de las protestas antigubernamentales.

En cambio, la delegación gubernamental insistió en pedirle a la Alianza que firme un llamado a la comunidad internacional para que se suspendan las sanciones contra el Gobierno.

“Son tácticas dilatorias, pareciera que las están utilizando porque no quieren avanzar, no quieren cumplir. Dicen que van a cumplir y lo que vemos son tácticas dilatorias”, expresó Mario Arana, del equipo de la Alianza Cívica, al salir del Incae, este viernes.

Arana reconoció que este es el momento en “el que deberíamos estar discutiendo sobre el adelanto de elecciones y democratización de Nicaragua, que es lo que realmente va a traer estabilidad, esperanza y expectativa de un cambio en el país. Este Gobierno no tiene capacidad de gobernar ni de levantar la economía, esa es la verdad”.

Explicó que el lunes había un acuerdo y a última hora el Gobierno cambió y aparecieron con algo que no estaba en la mesa de discusión y que tiene que ver con un llamamiento para levantar sanciones y les dijeron que eso no tiene sentido si no han avanzado en el cumplimiento de lo acordado ni se ha cerrado la negociación.

“El Gobierno quiere exponernos a que digan que nosotros estamos pactando y que les estamos haciendo el juego, cuando no es así”, añadió.

Arana sostuvo que todavía no hay sanciones generales, sino individuales, por lo que hasta el momento no hay medidas que estén afectando al pueblo.

“Las sanciones generales (en contra de la administración del Gobierno) ni siquiera han entrado en vigencia”, apuntó.

NO HAY RESPUESTA

Frente al temor del Gobierno por las sanciones, Arana añadió que les propusieron que si las sanciones les preocupan, entonces terminar la negociación en cuatro semanas, avanzar en la implementación, lo que se puede hacer si hay voluntad de manera acelerada, con lo que asegurarían que no hay más medidas.

Pero esa “propuesta fue rechazada”, señaló por su parte José Pallais. “Hoy (viernes), en consulta con los testigos y acompañantes, presentamos una nueva propuesta al Gobierno e igualmente fue rechazada”, añadió.

Para Pallais, “el Gobierno no está dispuesto a consensuar, no entiende razones en el sentido de que es inútil pedir suspender sanciones sin que los acuerdos se implementen y se cumplan. No hay un producto qué presentar para pedir la suspensión de sanciones”.

Pero “ellos (el Gobierno) insiste en que sin cumplir nada, sin avanzar en nada, se solicite la suspensión de las sanciones y nosotros le decimos que eso es estéril. No se puede convencer con palabras o promesas, se tiene que convencer con hechos”, refirió Pallais.

Pallais comentó que “las razones de políticas internas del Gobierno de querer aparecer duro y fuerte frente a sus bases, están poniendo en riesgo el futuro del país y están incrementando esos riegos externos, como son la aplicación de sanciones”.

La nueva propuesta de la Alianza Cívica está en la línea de un compromiso más firme de parte del Gobierno para implementar la totalidad de los acuerdos, terminar antes de mayo la negociación final y de firmar un acuerdo final, explicó Pallais.

“De parte de la de la Alianza, el compromiso era; una vez implementados los acuerdos, hacer las gestiones para que las sanciones generales, que son las que afectan al país, que tienen efecto sobre la economía del país, se suspendan”, indicó.

OTRA OPORTUNIDAD EL LUNES

El día lunes, la Alianza volverá a reunirse con la delegación gubernamental. “Les pedimos que reconsideraran, que tengan una posición de mayor apertura, el lunes veremos si lo hace”, dijo Pallais.

Mario Arana dijo que la Alianza “meditará” este fin de semana. “No sé hasta cuándo podríamos esperar una respuesta positiva del Gobierno”.

“Ellos (la delegación Gubernamental) dice que están trabajando en un documento, hemos hablado que se pueden ver temas de implementación de acuerdos, es algo en lo que se puede trabajar y avanzar, pero aparentemente no quieren avanzar en el tema de la negociación de todos los temas, a menos que nos pronunciemos sobre la lírica declaración, pidiendo la eliminación de sanciones”, señaló Arana.