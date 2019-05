Auxiliadora Barberena: Los periodistas no tienen la culpa de informar

Auxiliadora Barberena, madre del periodista Miguel Mora Barberena, dueño y director del clausurado canal 100% Noticias, afirmó que a pesar de la difícil situación que está pasando la familia por la detención de su hijo, él se encuentra fuerte y se mantiene firme.

“Él está creyendo en Dios, sabe que no tiene nada que temer, sabe que no tienen nada de que le acusen. Además, esto es algo que ya se veía venir”, señaló.

“Para mí, es bien duro como madre que un hombre que hace su trabajo esté pasando esto y yo ya estoy mayor. Para mí es duro ver a mi hijo ahí dentro”, insistió Barberena.

“Los periodistas no tienen la culpa de informar lo que pasa, ustedes más que nadie entienden. Lo que he hecho ahora es orar por mi hijo, por todos, yo sé que había peligro no solo para él, sino también para muchas personas”, expresó.

Barberena aseguró que se enteró de la detención de su hijo por él mismo, porque logró avisarle cuando lo iban a detener.

“Recuerdo cuando él me llamo y me dijo que no me preocupara, fue horrible, sentí que me mataron, pasé tres horas consecutivas orando”, dijo.

Miguel Mora fue detenido la noche del viernes 21 de diciembre del 2018, su canal salió del aire por órdenes Telcor y las instalaciones quedaron ocupadas por la Policía Nacional.

Esa noche, los periodista de 100% Noticias denunciaron que policías y parapolicías ingresaron al edificio, rodearon las instalaciones y detuvieron a su director Miguel Mora, a su esposa Verónica Chávez y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.

Horas más tardes liberaron a Chávez, y Mora y Pineda fueron acusados por la Fiscalía de promover una “campaña de odio”.

Al director de 100% Noticas también le imputan otros delitos, como provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

IMPACTO EN LA FAMILIA

A raíz de la detención del director de 100% Noticias, la madre de Mora e hija mayor del periodista, cuentan que ha sido un golpe duro para toda la familia.

“Esto ha impactado en la vida de sus hijos, en la mía, en la de sus hermanos, en su familia con Verónica, pensamos en Miguelito, no es que él no sabe lo que está pasando, él sabe que su papá no está y lo hemos llevado a La Modelo porque no podemos quitar a Miguelito de su papá, es un 50% cada uno, los dos se compenetran en un 100%”, indicó Barberena.

Por su parte, Sharyll Mora, hija mayor de Miguel Mora, dijo que nunca se imaginaron pasar por lo que hoy está viviendo la familia.

“Cada día se nos hace más difícil, pero a la vez cada día vemos más cerca su liberación. Confiamos en Dios que él es el único que les dará la libertad a todos los presos”, expresó.

Sharryll lamentó que solo puede ver a su padre cinco minutos una vez al mes. Ella se enteró de la detención de Miguel a través de una llamada y las redes sociales.

“Solo he tenido el tiempo de abrazarlo y decirle que lo amo, lo único que puedo decir es que estoy muy orgullosa de mi padre por haber sido uno de los primeros medios en alzar su voz”, destacó la hija de Mora.

EXIGEN LA LIBERTAD

Este 3 de mayo, mientras se conmemoraba el Día Mundial de la Libertad de prensa, Verónica y Auxiliadora aprovecharon para exigir la libertad de Miguel Mora y Lucía Pineda, así como la devolución de su canal de televisión.

“Yo me he encargado de hacer las cosas que tengo que hacer como madre, pero obviamente de pedir la libertad de mi hijo. Y es hora que den muestras de voluntad, nosotros podemos aguantar porque Dios nos sostiene, pero debemos exigir la liberación de todos nuestros hijos y que salgan de ese lugar”, añadió Barberena.

Barberena relató que su hijo, de 54 años, desde la infancia soñó con ser periodista; le gustaba leer, conversar e informarse.

“Miguel no tomó la decisión de estudiar periodismo de adolescente, sino desde que tenía uso de razón, desde pequeñito decía que él iba a ser periodista”, expresó.

Agregó que ella quedó viuda joven y como toda madre, soñaba con darle estudios profesionales a sus hijos.

“Trabajando muy duro los saque adelante, Miguel ya tiene más de 23 años ejerciendo su carrera, nunca había tenido ningún problema, es la primera vez y sabemos que es algo injusto porque él estaba haciendo su trabajo”, manifestó la madre.