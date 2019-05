Gobierno confirma renuncia de Hernán Estrada a Procuraduría de Nicaragua

El procurador Hernán Estrada renunció al cargo por razones de salud, informó la noche del miércoles el Gobierno.

Estrada ocupó el cargo desde el 10 de enero de 2007 y en una carta dirigida a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, sostuvo que deja el cargo para cuidar su salud, que empeoró tras un accidente de tránsito.

La renuncia Estrada oficialmente la puso el 7 de mayo y Ortega la confirmó un día después.

El Nuevo Diario comparte íntegra la carta de renuncia de Estrada y nota de prensa del gobierno, confirmando la información:

Comandante de la Revolución Daniel Ortega Saavedra Saavedra Presidente de la República

Querido Comandante Ortega

Managua, 7 de 2019

Desde que me otorgó el 10 de enero del 2007 el honor de ejercer la función de Procurador General de la República, he conducido esta Entidad con el mayor empeño, compromiso y disciplina, hasta el umbral de mis capacidades y esfuerzo físico y mental que mi energía no escatimó; hasta el delicado accidente que sufri sobre la Carretera Sur regresando a casa.

Como es de su conocimiento, desde entonces estoy en la lucha diaria para recuperarme de graves secuelas y lesiones que espero superar.

Los médicos que me atienden me han dicho que es imposible poder optar a una recuperación con las caracteristicas de mis actuales responsabilidades; y ciertamente en vez de mejorar, mi salud ha empeorado .

Ante esta situación, pongo a disposición suya mi cargo, por no estar en capacidades de ejercer a plenitud la variedad y multiplicidad de tareas que implican , no sin antes dejar constancia del más profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona, y a seguridad de que sabrá comprenderlo y valorarlo en su justa dimensión.

Carta del Gobierno de Nicaragua

Nota de Prensa

Cumplimos con informar a nuestro Pueblo que en días recientes puso a disposición su cargo ante el Presidente de la República, por razones de Salud, el Compañero Hernán Estrada Santamaria, quien hasta la fecha de su Carta fungió como Procurador General de la República.

El Presidente de la República, canandante Daniel Ortega, aceptó su Renuncia y agradeció al doctor Hemán Estrada Santanaria, por su trabajo dedicado y eficiente desde la responsabilidad que ocupó con nuestro Gobierno .

Managua, 8 de Mayo del 2019 Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.