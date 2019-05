Rivense denuncia que emitieron su cédula a un usurpador

El Víctor Manuel Palacios, de 51 años, que llegó a Rivas a tramitar su cédula de identidad se llevó una buena sorpresa cuando vio que en el documento todos los datos eran correctos, excepto una cosa: la fotografía.

“Ahora existen dos Víctor Manuel Palacios, nacidos en la misma fecha y lugar e hijos de los mismos padres y esto no puede ser porque me están usurpando mi identidad y mi temor es que esta otra persona que se identifica con mis datos aparezca involucrada en actividades ilícitas y ensucié mi récord y me vea en problemas legales”, explicó Palacios.

La usurpación de identidad quedó al descubierto cuando Palacios llegó el 23 de julio del 2018 a las oficinas del Consejo Supremo Electoral de Rivas a solicitar por primera vez su cédula y los funcionarios le dijeron que ya le habían emitido dicho documento.

“Cuando me dicen eso yo me quedé sorprendido y les dije que eso era imposible, porque tengo más de 30 años de vivir en Costa Rica y nunca había tramitado mi cédula, porque solo visito Nicaragua en período de vacaciones, como diciembre, y en esas fechas el Consejo Supremo Electoral permanece cerrado”, explicó el afectado.

Añadió que él se interesó en tramitar su cédula para realizar sus trámites personales en sus visitas a Nicaragua y porque se percató de que las partidas de nacimiento han perdido relevancia.

“Pero no me esperaba esta sorpresa y no sé cómo el Consejo Supremo Electoral emitió esa cédula, si a mí me hicieron que les presentara varios documentos y testigos y mire que el tramite era riguroso, pero no sé qué pasó, ni con qué fines este usurpador de identidad sacó una cédula con mis datos”, relató.

La cédula de Palacios la emitieron el 4 de junio del 2001, con número 561-201266-0001V y en ella se detalla que el “Palacios falso” habita en la comarca El Venado, del municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega.

Según la víctima, él ni siquiera conoce ese lugar, ya que su domicilio en Nicaragua siempre ha sido el barrio San Francisco, de la ciudad de Rivas, “y lo que me preocupa es que se aclare este caso y se me brinde una repuesta, porque tengo temor que utilicen mi identidad para cosas ilícitas”, detalló.

Reveló que tras descubrirse la usurpación de identidad, los funcionarios del CSE le explicaron que en dos meses resolverían su situación, pero hasta el momento el caso no se ha logrado esclarecer y se desconoce quién usa su identidad.

“Ahora que estoy de nuevo por Nicaragua volví a ir al Consejo Supremo Electoral de Rivas y me dicen que mejor exponga mi caso en el edificio central, que tiene este Poder del Estado de Nicaragua en Managua y en la Policía no me admiten la denuncia porque me piden constancia del Consejo Supremo Electoral y por eso opté por hacer público este delito del cual soy victima”, dijo Palacios.