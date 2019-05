Alianza Cívica critica al gobierno por "doble discurso"

La Alianza Cívica criticó el viernes al gobierno por mantener un doble de discurso: algo conciliador en la mesa de diálogo e insultante en los comunicados.

Así lo plantearon los negociadores Mario Arana y José Pallais, al cerrar el viernes una semana de negociaciones.

Según Arana, el Gobierno vía comunicados insulta a los integrantes de la Alianza Cívica pidiendo nuevos interlocutores en el diálogo y ya en la mesa de negociación plantea un discurso más conciliador.

“En los últimos días una cosa son los comunicados bastante insultantes y otra cosa es la que se llega a decir en la mesa, donde se trata de aportar ideas constructivas”, dijo Arana.

Pallais, en tanto, planteó que pareciera que dentro del gobierno hay dos corrientes: la que asiste al diálogo y la que emite comunicados.

Para Arana es importante “hacer un llamado a que se acabe la dualidad (doble discursos), porque el pueblo nicaragüense merece respeto y se le tiene que hablar con un solo discurso”.

“No podemos estar insultándonos por un lado y por otro lado diciendo que se quiere llegar a un entendimiento. Es una práctica que rechazo, hay que hablar con un solo discurso con la población”, resaltó Arana.

NO HABRA OTROS INTERLOCUTORES

Justo el viernes en un comunicado el Gobierno pidió cambiar a los interlocutores en la mesa de negociación, por oponerse a firmar una petición a suspender las sanciones a los funcionarios.

"Necesitamos interlocutores adultos, creíbles, sensatos, cuerdos y valientes. Porque la paz no es bobería, ni charlatanería, la paz exige valentía y decisión", indicó la Cancillería nicaragüense en un comunicado.

Arana dijo que esa petición gubernamental es “inaceptable”.

“Eso no lo vamos aceptar de ninguna manera. Nosotros somos los interlocutores que estamos ahí y vamos a seguir ahí y respaldamos a Juan Sebastián (Chamorro) en el sentido de que él tiene plena libertad de expresar sus puntos de vistas”, aseguró Arana en referencia también a la campaña “organizada en las redes sociales” para pedir que Chamorro deje la mesa de negociación.

Arana explicó que la decisión de Chamorro de respaldar públicamente la campaña de pedir al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no financiar proyectos de la Policía Nacional, provocó que la contraparte gubernamental discutiera la presencia de Chamorro en la mesa del diálogo.

“En un momento determinado se levantó la preocupación de que se estaba haciendo una petición al BCIE sobre el financiamiento a la Policía. Juan Sebastián (Chamorro) retiró un tuit que había puesto para efectos de que eso no entorpeciera (la conversación en la mesa del diálogo), pero luego, en público, ha planteado su postura sobre el tema y nosotros creemos que todos tenemos derecho a la libertad de expresión”, sostuvo.

Chamorro sostiene que el BCIE no debería financiar a la Policía Nacional, considerada represiva por opositores y organismos defensores de los derechos humanos.

Esa posición causó molestia entre simpatizantes sandinistas.

“El planteamiento (del Gobierno, de cambiar interlocutores), se superó”, aseguró Arana. “Hace un par de días se tocó ese tema en la mesa (de negociación), pero de una manera que no tiene el nivel que ha estado teniendo esta campaña que tienen montada en las redes sociales”, añadió.

LUNES, PRÓXIMA REUNIÓN

El próximo lunes se reunirá de nuevo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) con la delegación gubernamental y no se descarta “la sorpresa” de que se pueda anunciar un avance en las negociaciones que apuntan a resolver la crisis sociopolítica del país, indicó Arana.

Las conversaciones van “caminando, de forma tal que el lunes nos reunimos de nuevo para ir concretando lo puntos, los temas que hoy (viernes) tratamos y hemos ido coincidiendo en algunos puntos para tomar acuerdos probablemente el lunes”, afirmó el canciller Denis Moncada, coordinador de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación.

“Las negociaciones tienen esas particularidades, no todo se produce tan a lo inmediato, se requiere de tiempo. La próxima reunión del lunes es significativa, importante, tenemos la expectativa de obtener buenos resultados”, añadió Moncada en una declaración a los periodistas.

Al respecto, Mario Arana, dijo que el Gobierno “puede sorprender” con giro en las negociaciones que permita avanzar en la implementación de los dos acuerdos firmados y en la discusión de temas pendientes como justicia y democracia.

“Siempre nos pueden sorprender, se ha visto que esto es una caja de pandora y de repente pueden aparecer desarrollados que nadie esperaba, puede ser que él (el canciller) tenga expectativas, porque efectivamente no se trata de que no haya trabajo acumulado, lo que pasa es que no se ha llegado a concretar y acordar el conjunto de cosas que están sobre la mesa”, sostuvo Arana.

Arana comentó que la Alianza sigue enfocada en acelerar el proceso de liberación de manifestantes presos, con una información previa que permita a los familiares de los encarcelados prepararse, así como en la aplicación de un protocolo de seguridad para quienes sean excarcelados y para los exiliados que decidan volver al país.

Arana mencionó que en la mesa de conversaciones se ha planteado la idea de poder avanzar en los temas sustantivos y “estamos abierto a esa posibilidad de entrar a los temas pendientes como justicia y democracia”.

Reconoció que “hasta hoy (viernes) no hemos llegado a nuevos acuerdos, pero al menos la dinámica se comenzó a mover en el sentido de que estamos enrumbándonos a trata de avanzar y esperamos que así sea”.