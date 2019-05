Largas filas para renovar cédulas de identidad

Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos acudieron de forma masiva a Servicios de Gobierno (Servigob) para tramitar la reposición de la cédulas de identidad, porque el 30 de abril venció la última prórroga de validez que la Asamblea Nacional dio a estos documentos.

El Nuevo Diario logró constatar este lunes que en Servigob, ubicado en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, y en la oficina que está en el centro comercial Multicentro Las Américas, había extensas filas con más de 500 personas.

Los ciudadanos consultados manifestaron que desde que se venció la prórroga no han podido realizar algunos trámites personales y legales, y se quejaron del desorden para ser atendidos y del pago de C$300 para adquirir la nueva identificación.

“No me explico por qué no se organizan, saben que las cédulas ya están vencidas, que hay una gran cantidad de personas solicitándolas, que no podemos hacer ningún trámite y se dilatan horas para atenderte”, reprochó Óscar Somarriba, de 60 años, quien llegó a las 8:00 a.m. para renovar su cédula y lamentablemente no alcanzó número para ser atendido.

Uno de los funcionarios del Servigob entregó un papel enumerado a las personas que serían atendidas este lunes y la cifra llegó hasta la letra F00, del abecedario, que quiere decir, que 500 personas serían atendidas ese día; el resto tendría que regresar este martes.

“Vine a las 8, son las 10, tengo 2 horas de estar en el sol y me dicen que no me van a atender; ya perdí mi día de trabajo y mañana voy a perder otro. Este es un desorden, aquí hay personas de todos lados, esto deberían de hacerlo por distrito”, dijo Somarriba.

Ramón Díaz, quien viajó desde carretera a Masaya para tramitar la reposición de cédula, señaló que es absurdo hacer fila si están pagando C$300 por adquirir el documento de identidad.

“Este proceso me parece absurdo, estamos pagando 300 córdobas y haciendo una gran fila. El personal que está atendiendo no cubre la demanda de todos los que estamos tramitando la cédula, tengo 4 horas de estar bajo sol y todavía tenemos que pagar por una identificación que es un derecho y no te atienden rápido”, se quejó el ciudadano.

La cédula es gratuita solo cuando se tramita por primera vez. Hace años, el antiguo formato tenía un costo de C$50 por renovación.

Multicentro

El panorama de Servigob en el centro comercial Multicentro Las Américas era similar al de la Avenida Bolívar, con extensas filas y usuarios quejándose por el desorden. No obstante, en este punto se conoció que las personas de la tercera edad no hacían filas y pasaban de inmediato a ser atendidos.

“Tengo entendido que hasta personas de los departamentos hay sacando la cédula aquí, no hay un control de qué distrito o sector sos. Aquí desde en la mañana entregaron 500 números y los que no alcanzaron tienen que venir mañana, también los que la tramitamos hoy vendremos mañana para retirar la cédula”, explicó uno de los ciudadanos que prefirió omitir su nombre.

A la fecha, se desconoce cuántas cédulas vencidas hay a nivel nacional.