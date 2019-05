Madres de Abril dicen que el Gobierno quiere impunidad

La Asociación Madres de Abril (AMA) señaló este lunes al Gobierno y al Poder Judicial de Nicaragua de buscar impunidad y no querer esclarecer las muertes ocurridas en el marco de las protestas que se desataron desde el 18 abril de 2018.

La reacción de la Asociación se da luego de que este lunes se informó que el Gobierno pretende proponer en el marco del proceso de negociaciones para superar la crisis que estalló hace más de un año, una amnistía para las personas que han cometido crímenes durante el conflicto, algo que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ya ha rechazado.

“Ninguno de los asesinatos de nuestros familiares han sido esclarecidos, ni existe voluntad por parte de las autoridades encargadas de administrar justicia en pretender esclarecer los casos”, afirmó la presidenta de AMA, Francys Valdivia.

Valdivia, hermana del universitario Franco Valdivia, quien murió de un disparo hace más de un año en la ciudad de Estelí, dijo que las autoridades archivan los casos cuando los principales sospechosos de las muertes son policías, parapolicías, simpatizantes sandinistas o trabajadores del Estado.

Como ejemplo puso el caso de su hermano y el del también universitario Orlando Pérez, ambos asesinados el 20 de abril de 2018 frente a la Alcaldía de Estelí, administrada por los sandinistas, en la que “a pesar de existir pruebas testificales, visuales, científicas y una autopsia”, no les han entregado “la copia del dictamen, porque ahí están las pruebas irrefutables del asesino”.

AMA ha dicho que no avalará ningún tipo de acuerdo de amnistía que deje en la impunidad los crímenes que se han registrado durante la crisis en Nicaragua.

Este mismo lunes, el padre del líder estudiantil Edwin Carcache, del mismo nombre, afirmó que “no cabe la amnistía, porque los presos políticos no cometieron delitos, lo que el Gobierno pretende con eso es liberar (de acusaciones legales) a su gente “.

Incompatibilidad

“La amnistía es incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque la experiencia ha reflejado que esta figura desemboca en impunidad y la falta de reparación de daños. Es como decir aquí no ha pasado nada, cambiar la hoja del libro dejando a un lado a las personas muertas”, indicó la doctora Wendy Flores, miembro del Colectivo de Derechos Humanos: Nicaragua Nunca.

Flores fue enfática en señalar que la jurisprudencia internacional ha establecido que no pueden establecerse amnistías para olvidar violaciones a los derechos humanos.

“Y en Nicaragua se han demostrado crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas. Además, ¿cómo otorgar un perdón, mientras continúa la represión y los parapolicías armados haciendo detenciones ilegales”, se preguntó.

Para la abogada del colectivo de derechos humanos, una amnistía desembocaría en el incumplimiento de acuerdos de conocer la verdad, la reparación y la no repetición, por las 365 personas muertas durante la crisis socio política, entre ellos 24 menores de edad.

La licenciada Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, también rechazó la posibilidad de un acuerdo en ese sentido. “Los familiares de presos políticos no aceptamos amnistía. Nuestros secuestrados son inocentes no han cometido delito por lo tanto no necesitamos perdón lo que demandamos es su liberación por estar encarcelados injustamente, arbitrariamente ilegalmente. En Nicaragua lo que pedimos es justicia. La alianza debe ser firme y no negociar algo en lo que no estamos de acuerdo ni nosotros como familia de los secuestrados políticos ni la mayoría de los nicaragüenses, la Alianza nos asegura su respaldo y esperamos que así sea”.