El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realiza el Examen Periódico Universal (EPU) de 2019 a 14 países incluida Nicaragua.

El EPU existe desde el año 2006 y Nicaragua ha sido evaluada en tres ocasiones, incluyendo la de este año. En los dos exámenes anteriores, le señalaron al Gobierno que había patrones de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, los que prácticamente se intensificaron con las protestas de 2018.

Seguí el minuto a minuto:

9:40 a.m. Termina sesión.

9:30 a.m. “Los nicaragüenses expresan sus ideas de acuerdo a sus propios intereses en las redes sociales que no están censuradas de ninguna forma. En Nicaragua hay libertad de expresión. Ningún periodista está en la carcel por ser comunicador, si hay alguién en la carcel es porque ha cometido un delito. La policía no debe autorizar la celebración de actividades que afecten la libre movilizarción”, dijo Nicaragua.

“Nunca hemos reprimidos ningún manifestación pacífica, no podemos permitir que un grupo dañe un bien público, estas manifestaciones guardan conductas que son penadas. La policia no ha autorizado permiso cuando no se cumplen con los reglamentos competentes”, dijo Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, representante del Estado de Nicaragua

9:15 a.m. Toma la palabra Nicaragua

8:40 a.m. “Recomendamos a Nicaragua seguir promoviendo la paz y el diálogo sin injerencia y reforzar las acciones contra la reducción de la pobreza”, dijo Cuba.

8: 30 a.m. “Junto a su heroico pueblo, el gobierno ha derrotado el golpe de Estado y ha promovido la paz y la normalidad en el país. La desigualdad social disminuyó. Recomendamos que sigan trabajando las políticas sociales en especial para los más vulnerables”, dijo Venezuela

08: 15 a.m. “Estamos preocupados por las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Recomendamos la liberación de los presos el contexto de la crisis”, dijo España

8:10 a.m. “Estados Unidos se preocupa por el fracaso de las autoridades de Nicaragua para respetar los derechos humanos. Recomendamos que el país, castigue a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsable de abusos a los derechos humanos, incluyendo matanzas, asesinatos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas, maltratos crueles e inhumanas, abuso físico violaciones. Pedimos que se hagan investigaciones inmediatas, que se liberen a los presos políticos sin condiciones. Se deben tomar medidas contra las detenciones arbitrarias. Se deben permitir a las organizaciones sociales y religosas que puedan trabajar sin restricciones, sin amenazas jurídicas ni contra sus vidas. Nos preocupan las violaciones repetidas y violentas respuestas a la protesta pacífica. Señalamos con alarma las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que se ha deteriorado desde la presentación del último EPU 2018-2019”, dijo Estados Unidos.

8:10 a.m. “Agradecemos a la delegación de Nicaragua por su informe presentado en el que se expone la situación de los Derechos Humanos en el país. Condenamos que en el país se reprimen las manifestaciones y estamos en contra de estas prácticas para aplicar presión a los líderes de Nicaragua. Expresamos nuestro apoyo a la resolución del conflicto interno por parte de los nicaragüenses sin interferencia externa. Recomendamos lo siguiente, proseguir el trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la garantía para reducir la violencia en las calles, garantizar la salud y la educación para todos los ciudadanos, seguir defendiendo los derechos humanos a las ciudades y de las zonas Rurales y promover el empleo de las personas con discapacidad”, dijo el representante de Rusia.

07: 56 a.m. “Estamos muy preocupados por la violencia y por el uso arbitrario de la fuerza contra manifestantes. Recomendamos que Nicaragua no haga recurso de la violencia y permita el acceso de los organismo de derechos humanos”, dijo Portugal

07: 55 a.m. “Recomendamos que las víctimas tengan acceso a la justicia, investigar las violaciones de derechos humanos en especial contra la prensa y las protestas”, dijo Polonia

07: 54 a.m. “Celebramos los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para la erradicación de la pobreza en Nicaragua”, dijo Filipinas

07: 53 a.m. “Recomendamos la inmedianta liberación de manifestantes presos. Garantizar el respeto de la propiedad de los pueblos indígena”, dijo Perú

07: 52 a.m. “Pedimos la liberación de los manifestantes presos”, dijo Paraguay

07: 51 a.m. “Estamos preocupados por el estado de los derechos humanos en Nicaragua. Recomendamos libertad a privados de libertad en el contexto de la crisis y se garantice el debido proceso ”, dijo Noruega

07: 50 a.m. Continúa debate de recomendaciones

7: 49 a.m. “Desde el año 2016, el Estado de Nicaragua cuenta con protocolos de protección judicial a la mujer”, dijo Nicaragua

7: 48 a.m. El Estado de Nicaragua toma la palabra en respuesta a algunas intervenciones, dijo que hablará sobre el trabajo de equidad de género en el país.

07:47 a.m. “ Recomendamos que inviertan más en educación y que aumenten esfuerzo para reducir la pobreza”, dijo Myanmbar

07:46 a.m. “Tomamos nota sobre los compromisos de Estado de Nicaragua y por el estado de la paz que ha garantizado en su país. Recomendamos que tome medidas contundente para mejorar el proceso del derecho de la tierra para los indígenas”, dijo Mozambique

07:45 a.m. “Pensamos que el acceso de representantes de derechos humanos no debe estar sometido a ningún tipo de restricción. Recomendamos el protocolo de los derechos del niño”, dijo Montenegro

07:42 a.m.“Recomendamos, aceptar el escrutinio internacional, evitar actos de represión contra periodistas y ciudadanos”, dijo México

7: 36 a.m. “Recomendamos cumplir con los derechos humanos, que puedan las personas reunirse pacíficamente, no empleen la fuerza contra los manifestantes. Tomen los pasos para proteger la libertad de los medios de comunicación. Poner en libertad a todos los opositores y periodistas”, dijo Lituania

7:33 a.m. “Nos preocupa el estado de los derechos humanos. Recomendamos la promoción de la libertad de expresión y reunión. Tomar más medidas, incluida de reforma electoral”, dijo Japón

7:32 a.m. “Recomendamos que se realizan investigación sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua. Juicios justos y libertad de prensa, que el próximo sufragio permita que todos los partidos participen en el proceso electoral”, dijo Italia

7:31 a.m. “Nos preocupa la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Celebramos el diálogo, apelamos que se renueve compromiso para resolver la crisis. Recomendamos que las normas internacional de derechos humanos se restablezcan y esperamos que las misiones regresen al país”, dijo Irlanda

7: 30 a.m. “Recomendamos que la libertad de expresion y movilización pacífica”, dijo Irák

7: 28 a.m. “Damos la bienvenida a Nicaragua, agradecemos su informe. Reconocemos logros importantes, a pesar de los desafíos de cara a las sanciones ilegales, celebramos reducción de la pobreza, asi como la reducción de la pobreza extrema. Mi delegración recomienda, dar los pasos necesarios para garantizar vivioendas, abastecer de agua, seguir con esfuerzo de erradicar analfabetismo, mi delegación desea el mayor de los éxitos”, dijo Irán

7:19 a.m. “Grecia acoge las negociaciones del dialogo en Nicaragua, y alentamos al gobierno que aplique los acuerdos firmados. Recomendamos que se respeta la libertad de prensa en Nicaragua, deben seguir con el diálogo y dejar entrar a la oficina de derechos humanos”, dijo Grecia

7: 20 a.m. “La santa sede se compromete al estar al servicio de la unidad y paz. Recomendamos el acceso y educacion de lo niños, garantizar que la policia, el ejercito y el sistema judicial quede al amparo de la ley. Se debe condenar a los paramilitares. No se debe discriminar a nadie por motivos políticos”,dijo Santa Sede

7:17 a.m. “Recomendamos que se implementen medidas para que se deje permitir la reunión pacífica”, dijo Ghana

7: 16 a.m. “Recomendamos que se establezca el derecho de la manifestación pacífica y las libertades públicas. Liberar a prisioneros encarcelado en el contexto de la crisis”, dijo Francia

7: 15 a.m. “Recomienda al Gobierno que respete y garantize el derecho a la reunión pacífica. Recomienda la libertad de expresión, nos preocupa que el Gobierno de Nicaragua expulsara a la misión de la ONU”, dijo Finlandia

7: 11 a.m. “Recomendamos apoyar al trabajo de la oficina de derechos humanos en el país y respetar a la víctimas” dijo Catar

7:10 a.m. Inicia debate de estados miembros

7:09 a.m. “Concluyo agradeciendo a todas las representaciones, continuaremos trabajando por la restitución de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker

6: 55 a.m. “El Gobierno respeta los derechos de las personas con discapacidad, derechos económicos y sociales” dijo Valdrack Ludwing.

6: 50 a.m. “El proceso de desarrollo y de restitución de los derechos humanos en Nicaragua fue atacado por organizaciones que realizaron acciones violenta con fuerza mediática para derrocar al gobierno”, dijo Valdrack Ludwing.

6:38 a.m. “En Nicaragua hay libre expresión y libre movilización”, dijo Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, representante del Estado de Nicaragua.

6:35 a.m. Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, toma la palabra en representación del Estado de Nicaragua.

6:30 a.m. Inicia sesión especial.

EL EPU este año evaluará Nicaragua, en el contexto de la crisis política que cumple un año, de acuerdo con organismos de derechos humanos en Nicaragua hay más de 600 personas encarceladas y al menos 200 tienen algún tipo de medida cautelar por haber participado en las protestas antigubernamentales.

La crisis de Nicaragua que estalló el 18 de abril del año pasado además ha dejado más 300 muertos, miles de heridos, millones en pérdidas económicas, miles de empleos perdidos y decenas de miles de exiliados ante amenazas, asedio y persecución por haber participado en las protestas contra el gobierno.