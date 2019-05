Medios norteamericanos hacen eco de muerte de reo en cárcel La Modelo

Distintos medios de comunicación internacional como The New York Times (NYT), Whashington Post y ABC News, han resaltado los hechos de violencia que ocurrieron en el Sistema Penitenciario “Jorge Navarro”, conocido como La Modelo, en donde fue asesinado Eddy Montes Praslin, quien estaba detenido por manifestarse contra el Gobierno.

A la media noche de ayer, el The Washington Post publicó una nota donde precisa que “un hombre nicaragüense-americano, arrestado por participar en protestas contra el Gobierno de Nicaragua, fue asesinado por una bala el jueves en una prisión al norte de la capital en medio de disturbios que dejaron a seis funcionarios de la prisión heridos”.

En tanto, The New York Times resaltó que el incidente tuvo lugar durante una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Alberto Cabezas, funcionario regional de la agencia humanitaria, confirmó que el personal de la Cruz Roja estaba dentro de la prisión, pero no quiso hacer más comentarios.

En tanto, ABC News, destacó que el gobierno de los Estados Unidos condenó el uso de la fuerza letal contra el ciudadano estadounidense Eddy Montes, a quien ellos consideraban como un manifestante detenido en la prisión de La Modelo.

ABC News replicó la demanda de la embajada Estados Unidos en Managua que se investigue "las circunstancias de este trágico incidente deberían ser investigadas a fondo".

Deutsche Welle (DW), medio de comunicación de Alemania para Latinoamérica, presentó todas las reacciones internacionales que se dieron luego de la tragedia en La Modelo. DW destacó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó tanto la muerte del prisionero como "enérgicamente la reacción oficial con armas de fuego en los eventos de La Modelo".

También señaló en su nota que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la muerte de Montes y consideró que las circunstancias de su fallecimiento "arrojan dudas sobre protocolos de seguridad en cárceles del país, especialmente respecto de personas detenidas en el contexto de la crisis".

La cadena de noticias colombiana Infobae destacó que Montes Praslin era un “reo político de 52 años de edad y de nacionalidad norteamericana. Preso en Nicaragua desde octubre de 2018, integraba el listado de los detenidos en pedido de ser liberados, según lo confirmó la Comisión Interamericana de Derechos humanos”.