El joven Nehemías Daniel Balmaceda Ubieta, hermano del excarcelado William Balmaceda, fue detenido por hacer fotos de un operativo antidrogas, el viernes a eso de las 5:30 de la tarde.

El abogado Pablo Cuevas, asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humamos (CPDH), dijo que los familiares del muchacho de 18 años, se comunicaron con él en la delegación policial VI y le expresaron que la Policía les informó que estaba bajo investigación.

"Supimos que el muchacho, cuando miró el operativo, se puso a hacer fotos con su teléfono y al verlo lo capturaron", expresó Cuevas, indicando que están dando seguimiento al caso.

Por otra parte, otra persona detenida fue Zayda Hernández, quien pertenece al Movimiento Universitario 19 de Abril. Su padre, Raúl González, interpuso denuncia ante CPDH, porque Hernández fue capturada el viernes en las inmediaciones de la catedral Metropolitana de Managua y las autoridades policiales no dan información al respecto.

En la búsqueda de la joven, González fue a la Dirección de Auxilio Judicial y posteriormente a la delegación IV de la Policía. Hasta el momento no hay mayor información de los capturados.

Incertidumbre

Raul González, muy preocupado dijo que todo el día ha estado tratando de localizar a su hija, sin embargo, la Policía se ha negado a darle información.

"Fui a todas las delegaciones, primero fui a los derechos humanos, luego a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), porque me dijeron que la iban a trasladar, de ahí salió una camioneta donde supuestamente la llevaban y me fui detrás, hasta llegar a la delegación IV. Ahí me dijeron que no sabían de ella. Lo que veo es que no quieren decirle nada a uno", señaló González.

El padre de Zayda Hernández dijo que no cesará en la búsqueda de su hija y moverá cielo y tierra hasta encontrarla.