Luis Almagro pide esclarecer desaparición de Zayda Hernández

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó este domingo al Gobierno de Nicaragua información sobre el paradero de Zayda Hernández, miembro del Movimiento Estudiantil 19 de abril, quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 17 de mayo.

Según la denuncia interpuesta por el padre de Zayda Hernández ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la joven fue capturada el viernes en las inmediaciones de la catedral Metropolitana de Managua, cuando participaba en un plantón para exigir justicia por la muerte del manifestante Eddy Montes, quien falleció Luego de recibir un balazo en las celdas del Sistema Penitenciario de Tipitapa, La Modelo.

De acuerdo con la familia de la joven, las autoridades policiales no dan información sobre su paradero.

“Es imperativo y responsabilidad del Estado nicaragüense esclarecer la desaparición de Zayda Hernández. Se debe realizar todo lo necesario para que Zayda pueda regresar con los suyos en forma inmediata”, escribió Almagro en su cuenta oficial de Twitter.

En la búsqueda de la joven, Raúl González, padre de Zayda Hernández, fue a la Dirección de Auxilio Judicial y posteriormente a la delegación IV de la Policía, pero hasta el momento no hay mayor información de su paradero.

Raúl González, muy preocupado dijo en la CPDH que ha estado tratando de localizar a su hija, sin embargo, la Policía se ha negado a darle información.

"Fui a todas las delegaciones, primero fui a los derechos humanos, luego a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), porque me dijeron que la iban a trasladar, de ahí salió una camioneta donde supuestamente la llevaban y me fui detrás, hasta llegar a la delegación IV. Ahí me dijeron que no sabían de ella. Lo que veo es que no quieren decirle nada a uno", señaló González.

El padre de Zayda Hernández dijo que no cesará en la búsqueda de su hija y moverá cielo y tierra hasta encontrarla.

Zayda Hernández había participado junto a otros jóvenes en el primer fallido diálogo nacional que finalizó en julio del año pasado y estuvo por varios meses exiliada por las amenazas, asedio e intimidación en su contra.