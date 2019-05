Zayda Hernández: Fui golpeada y amordazada por 48 horas

La líder estudiantil Zayda Hernández, relató que estuvo golpeada, amenazada y amordazada por 48 horas, desde su secuestro registrado el viernes 17 de mayo.

En conferencia de prensa ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), relató su amarga experiencia mientras estuvo cautiva, reconociendo la voz de al menos cuatro sujetos quienes estaban indecisos de qué hacer con ella.

"Entre las 2 y las 3 de la tarde estuve tratando de entrar a la catedral para participar en el platón por la muerte de Eddy Montes, en el penal La Modelo, pero los policías no me permitieron entrar", dijo Hernández.

Narra que mientras caminaba alrededor de los predios de la catedral varios policías la amenazaron y no le permitieron el ingreso al templo.

“Logré huir del lugar en un taxi, y posteriormente fue interceptada por una camioneta doble cabina, color blanca, me ubicaron en el piso de la segunda fila, me encapucharon, me vendaron los ojos y me advirtieron que si gritaba o hablaba me iban a matar en ese mismo instante”, dijo Hernádez.

La líder estudiantil dijo que en el interrogatorio que le hicieron los secuestradores la amenazaban de afectar a su familia sino contestaba.

“Creo haber visto a la hora del secuestro, cuatro personas que estaban armadas, y vestidas de civil. Me trasladaron a un lugar desconocido, en el que permanecí encapuchada todo el tiempo, la capucha fue impregnada de alcohol, lo que me impedía tener los ojos abiertos”, relató Zayda.

“Estuve amarrada con ligas plásticas de manos y pies, practicamente 48 horas sin dormir, cuando los secuestradores notaban que no me movía, ellos me golpeaban y me pateaban”, narró la líder universitaria.

La desaparición de Hernández fue motivo de alarma nacional e internacional, porque desapareció en la entrada de la catedral de Managua el viernes pasado por la tarde.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hizo un llamado al Gobierno de Nicaragua a esclarecer la desaparición de Zayda Hernández, activista del Movimiento Universitario 19 de Abril

Almagro dijo este domingo en Twitter que “es imperativo y responsabilidad del Estado nicaragüense esclarecer la desaparición de Zayda Hernández. Se debe realizar todo lo necesario para que Zayda pueda regresar con los suyos en forma inmediata”.