Sesión crucial en la OEA sobre Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto realizar la tarde de este martes una sesión extraordinaria, a la que el Gobierno de Nicaragua llega en una posición muy “complicada”, según expertos.

La resolución que votará el Consejo Permanente establece “continuar con la apreciación colectiva sobre la situación en Nicaragua, en consonancia con la Carta Democrática Interamericana, y presentar este tema a la Asamblea General en junio de 2019”.

Otros puntos centrales de la resolución instan al Gobierno a “la liberación incondicional de todos los presos, antes del 18 de junio de 2019”, “permitir el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, “dar curso a las medidas institucionales necesarias que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas”, y permitir el retorno de los exiliados con garantías y seguridad.

La resolución también pide al Gobierno de Nicaragua “garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos”.

La propuesta presentada por la delegación de Canadá, que preside el Grupo de Trabajo de la OEA para tratar la crisis de Nicaragua, reitera “la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política en ese país”.

Crítico para Nicaragua

La situación para el Gobierno nicaragüense es “extremadamente negativa”, tomando en cuenta que se niega a cumplir las recomendaciones emanadas en el contexto de la crisis sociopolítica por organismos internacionales, como la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh), señaló el exdiplomático nicaragüense Bosco Matamoros.

“Yo la considero extremadamente negativa. Si buscamos en el balance aspectos positivos, no se encuentra ninguno. Pocas veces he visto en el contexto internacional que un Gobierno llega a un foro donde los elementos de negatividad son tan elevados”, explicó Matamoros.

La sesión extraordinaria para considerar “la situación en Nicaragua” se realizará a solicitud de la misión permanente de Canadá, que pidió el encuentro un día después de la muerte del manifestante encarcelado Eddy Montes Praslin, el jueves pasado.

Desde hace varios meses, en el Consejo Permanente de la OEA Nicaragua es sometida a un proceso de “apreciación colectiva”, para continuar con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, después que se determinó que existe alteración del orden constitucional en el país suscitado por la violencia de 2018.

“Los países exigen que se respeten los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos, y en ese sentido estamos aplazados”, enfatizó Matamoros.

Por su parte, el analista político y exembajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Róger Guevara Mena, explicó que “Nicaragua llega en una situación muy complicada porque no ha podido verificar lo que han dicho sus argumentos; es decir, no hay cumplimiento en cuanto a la negociación, no hay respeto a los derechos humanos, todo lo contrario, ha habido mayor cantidad de presos y hasta mayor cantidad de muertos”.

Lo que ocurra en la sesión de este martes, según Guevara Mena, tendrá repercusiones en la 49 Asamblea que la OEA realizará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia.

Esta sesión “va a fortalecer de hechos y argumentos las decisiones que se tomarán en el mes de junio en Medellín, durante la reunión de los cancilleres de la región (…). No se han respetado los términos establecidos para comenzar a discutir sobre el proceso de democratización, eso y otras cosas más que debilitan los argumentos del Gobierno de Nicaragua”, explicó Guevara Mena.

Contexto

Montes Praslin falleció el pasado 16 de mayo en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, también conocido como cárcel La Modelo, tras recibir un disparo de un custodio de este centro penitenciario.

Por ese hecho, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró del diálogo.

“Si sumamos los factores internacionales y nacionales, estamos entrando a las puertas de un desenlace que va a afectar al país (…). Yo no miro que a nivel bilateral le van a dar un voto de confianza al Gobierno”, manifestó Matamoros.

Según Guevara Mena, las decisiones que vayan a tomarse en el seno del Consejo Permanente de la OEA, generan una “situación angustiosa” para los nicaragüenses y para la región, porque puede incidir de forma poco favorable en la economía del país.

La muerte de Montes Praslin, aseguró Guevara Mena, por ser un ciudadano que gozaba de la nacionalidad estadounidense aumenta la presión de EE. UU., hacia el Gobierno nicaragüense.

“El Gobierno de Nicaragua está obligado a respetar a cada uno de los detenidos por su condición de estar privados de libertad”, puntualizó Guevara Mena.

Para José Pallais, representante de la Alianza Cívica, la sesión del Consejo Permanente es consecuencia directa de lo ocurrido en La Modelo, el jueves pasado.

“Esa convocatoria se generó a consecuencia de este asesinato y por la violencia contra los presos políticos en la cárcel, además de impedir el culto, el ingreso a los templos en Matagalpa y la catedral de Managua, secuestro de personas, destrucción de vehículos de miembros de la Alianza Cívica, como se dio este domingo en Matagalpa, todos estos acontecimientos evidencian que aquí no hay ninguna voluntad de resolver la crisis, sino la voluntad de permanecer en el poder basado en el abuso”, señaló Pallais.

Pallais dijo que, además de esperar una resolución de la OEA este martes, también se contemplan más sanciones en contra del Gobierno.

“Ha habido voces también en Europa que apuntan en la necesidad de condenar y seguir incluso sancionando a este Gobierno ante la reiterada muestra de falta de voluntad para resolver la crisis”, comentó.