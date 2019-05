Gobierno intimida a empresas y medios de comunicación

El Gobierno anunció auditorías contra el sector privado y organizaciones no gubernamentales, señalando particularmente a los medios de comunicación, un día antes del paro nacional convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para este jueves 23 de mayo.

El Gobierno lanzó este miércoles el llamado “Programa de Trabajo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para consolidar Estabilidad y Paz en Nicaragua”, que plantea en el punto 7 el tema de las auditorías a empresas.

“De conformidad con la Ley Tributaria, proceder a hacer las auditorías pertinentes, como corresponde, con todas las empresas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y demás sectores exonerados, a fin de determinar el buen uso de los equipos, insumos y materias primas exoneradas, incluyendo las de los medios de comunicación social”, anunció el Gobierno.

Para el abogado Mario Rey Delgado, las amenazas hechas por el Gobernó contra el sector privado para impedir el paro nacional de 24 horas convocado para este jueves, “solo demuestra que estamos bajo un Estado totalitario”.

“El Gobierno no puede amenazar a los medios de comunicación con hacerle fiscalización del destino y uso que hacen de los bienes e insumos que están exentos de impuestos; porque eso no está en ninguna ley”, explica el abogado Mario Rey Delgado.

Al referirse al comunicado del Ministerio del Trabajo, en el que amenaza con sancionar a los empleadores que se sumen al paro exigiéndoles que paguen el día de trabajo a sus trabajadores, el profesional del derecho considera que el referido comunicado es totalmente arbitrario.

“El derecho a la huelga está reconocido en la Constitución y también lo reconoce como tal la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Nicaragua es miembro”, subrayo el abogado Mario Rey Delgado.

Siboif

En relación a la amenaza de utilizar la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para castigar a las entidades bancarias y microfinancieras que se sumen al paro, el entrevistado lo considera como un abuso.

“La Siboif no está para regular las actividades bursátiles y financieras de los bancos y no para regular sin un banco abre o cierra sus puertas al público en determinando día. Si un día el dueño de un banco decide dar el día libre a sus trabajadores porque es su cumpleaños y quiere que sus empleados se lo celebren, no por eso lo va a sancionar la Siboif”, subrayó el abogado Mario Rey Delgado.

Acosos fiscal

Las auditorías a las empresas y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua constituyen una especie de “advertencia”, coinciden representantes de diversos sectores del país.

Para Guillermo José Medrano, Coordinador de Proyectos en Periodismo con enfoque de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, esta iniciativa gubernamental es una especie de “espada” que tendrá en sus manos el Gobierno para utilizarla en cualquier momento contra los medios de comunicación, particularmente.

“Nosotros vemos esto como una advertencia en la que te dice, yo tengo la ley, yo tengo el imperio de la ley y en cualquier momento esta espada puede ser utilizada (…) el que no la debe no la teme, las organizaciones y los medios de comunicación son sujetos obligados a pagar algunos impuestos, tienen compromisos, y si los tienen bien, no tienen nada que temer”, señaló Medrano.

El anuncio de estas auditorías, se traducen en una mayor “carga” para los medios de comunicación, señaló Medrano.

“Es una carga más, porque las responsabilidades tributarias de los medios son una carga, y esto es una amenaza más que viene siendo como un recordatorio”, añadió Medrano.

La Constitución Política de Nicaragua, por otro lado, insiste en la función social que deben desarrollar los medios de comunicación, concluyó Medrano.

Sin embargo, recordó que los medios de comunicación escritos del país desde hace varias semanas están sufriendo la retención de papel y otras materias primas por parte del Gobierno, y se han visto obligados a reducir las páginas de sus ediciones impresas.

Cosep: Presión a empresas

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, recordó que “el Gobierno tiene años de estar haciendo auditorias, eso no es nada nuevo, las auditorías han sido uno de los mecanismos que ha utilizado siempre para poder presionar a las empresas”.

En su comunicado, el Gobierno se comprometió a liberar a todos los manifestantes antes del 18 de junio, un beneficio que también dará a quienes tengan un juicio abierto y a los excarcelados que están en sus casas bajo régimen de convivencia familiar o en arresto domiciliar.

Comunicado del Mitrab

Inmediatamente después de conocerse la convocatoria del paro nacional, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) emitió un comunicado en el cual advierte que impondrá sanciones a las empresas que suspendan sus labores y afecten los derechos de los trabajadores.

En el contexto de paro, el Mitrab emite un comunicado que establece “en el caso que algún empleador o empresa suspenda labores por cualquier causa o motivo, esto no afecta ningún derecho laboral de las y los trabajadores como son: salario ordinario, vacaciones, décimo tercer mes, antigüedad y cualquier otro beneficios establecidos en el Código del Trabajo y los convenios colectivos”.

“Hay amenazas al sector comercial, por ejemplo en los mercados, amenazas con quitarles las licencias si ellos cierran, han sido publicadas amenazas al sistema bancario alrededor de que puede intervenir el Estado con diferentes acciones si participan (...) Son decisiones que tenemos que tomar cada quien en lo personal”, señaló el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

“Las amenazas (podrían) producir algún tipo de consecuencias en el sentido de que habrá gente que, por esas amenazas, prefiera no irse el paro, pero estamos comprometidos a pesar de esas amenazas”, declaró Aguerri.

El paro nacional para este jueves será el cuarto desde que comenzó la crisis en Nicaragua, en abril del año pasado.

El primer paro se realizó el 14 de junio de 2018; el 13 de julio la oposición convocó al segundo paro nacional, apoyado por el sector privado; y el tercero se efectuó el 7 de septiembre pasado.

Duelo nacional

El paro cívico y pacífico, según detalles de la Alianza Cívica, abarcará todo el territorio nacional y todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población.

Este paro será efectivo a partir de las cero horas de este jueves y terminará a las 11:59 del mismo día, 23 de mayo.

El paro fue convocado a una semana del “vil asesinato” de Eddy Montes Praslin, quien recibió un disparo a manos de un custodio del Sistema Penitenciario Nacional La Modelo, por lo que la Alianza Cívica anunció que después del mismo se llamará a dos días de duelo nacional.