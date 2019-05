Muchos nicas desconocen medidas de EE. UU. contra Huawei

Los nicaragüenses que usan móviles inteligentes marca Huawei saben poco del futuro del software de sus celulares, tras el rompimiento de las relaciones que tuvo Google con la marca china.

Sin embargo, la respuesta de Huawei Mobile Centroamérica, en su cuenta oficial de Facebook, es que “continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicio de postventa a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes y tabletas, incluyendo los que ya han sido vendidos y los que se encuentran disponibles a la venta”.

Estados Unidos ha prohibido a sus compañías hacer negocios con empresas que supuestamente intentan espiar al país y tampoco pueden usar los equipos de telecomunicaciones que fabrican.

La recomendación de los proveedores minoristas de celulares Huawei es que los usuarios “indaguen primero” sobre la situación de esta compañía en relación a Google, pero que muchos todavía no están enterados del tema.

Los vendedores minoristas de la marca Huawei en Nicaragua afirman que continúan vendiendo productos de esta marca, aunque en menores cantidades, pese a que conocen que la empresa china fue vetada de utilizar tecnología estadounidense por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tras la declaración de “emergencia nacional” que hizo el Gobierno de Donald Trump.

El Nuevo Diario consultó al área de comunicación de una empresa de telecomunicaciones, sobre la situación de la gama de celulares Huawei, pero indicaron que “por el momento no tienen comentarios”.

También se consultó a la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones (Canitel) sobre la situación de estos teléfonos y tabletas, pero indicaron que la marca ya se había pronunciado y como agremiados no se habían reunido para hacer consultas a lo interno sobre el tema. No obstante, otorgaron estadísticas sobre el uso del internet en Nicaragua y el número de dispositivos móviles inteligentes que hay en el país.

El portal de información de negocios Central América Data, dice que la marca Huawei y Samsung concentran en Nicaragua el 80% del total de celulares en uso.

El mismo sitio señala que en el resto de países de la región el uso de las marcas Samsung y Huawei son similares a las de Nicaragua, con cerca del 80% del mercado.

Fredy Ríos, comunicador y periodista radial, tiene un celular Huawei modelo P-8, el cual asegura le funciona “normal” y que sus aplicaciones se han actualizado normalmente.

“Creo que eso es para los que piensan comprar un nuevo modelo”, consideró Ríos.

Hasta el momento se conoce que Google permitirá a los usuarios de Huawei acceder a los servicios de Google Play y protecciones Google Play Protect en los dispositivos ya existentes de la marca, sin embargo, estos no se podrán actualizar sus sistemas operativos Android, informaron a EFE fuentes de la compañía estadounidense.

El comunicador afirmó que no se va a deshacer de su celular Huawei, salvo que en un futuro le dé problemas con las aplicaciones de Google.

Agregó que si se le daña su equipo móvil y tuviera que comprar otro “pensaría dos veces en adquirir otro Huawei. Ya sabría a qué atenerme si compro uno de estos modelos, no podría ‘googlear’, no podría ver YouTube, entonces, sería un reto”.

Se siguen vendiendo

Una vendedora de equipos tecnológicos en una tienda en Managua afirmó que los problemas entre Huawei y Google no significan que “los celulares de esa marca no van a servir, pues los que se “están comprando y vendiendo funcionan normal, los nuevo modelos que vayan a entrar son los que vendrían con una nueva plataforma fuera de Android. Lo que no se tendría son las actualizaciones, pero si ya estás con Android, te quedas con eso”.

La vendedora consideró que eso no va a afectar las ventas de estos dispositivos.

“El que no indaga ese es el del problema, pero el que sabe, no va a tener ningún problema”, apuntó.

La gente continúa cotizando este tipo de marcas de celulares, agregó.

Otro vendedor de un centro comercial de Managua, afirmó que la gama de celulares Huawei se sigue vendiendo, pese a que Google advirtió que no seguirá facilitando sus sistemas operativos a la compañía china.

“Ahorita tienen tres meses de prórroga, después Google comienza a cortarlos, pero después ellos pueden tener su plataforma normal”, consideró el vendedor.

Explicó que el cambio en el sistema operativo posiblemente ni se vaya a notar.

“Algunos andan con miedo, pero la compañía no va a quebrar”, valoró.

Otro vendedor de celulares también maneja que la compañía va a crear su propio sistema operativo.

“Los nuevos modelos no van a tener actualizaciones. Algunos usuarios lo saben y otros no”, agregó el vendedor.

Mientras tanto, la compañía Huawei ha prometido a sus usuarios continuar “construyendo un ecosistema de software seguro y sustentable”.