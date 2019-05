Lluvia causan estragos en Diriamba

La basílica menor de San Sebastián y algunos barrios de la ciudad de Diriamba se han visto afectados por las intensas lluvias que han caído la noche de este miércoles, precipitaciones que no solo han inundado casas y calles, sino que también tiraron un muro.

Cabe señalar que el acceso a la ciudad por la entrada norte estaba complicado, debido a la acumulación de agua en los alrededores de la carretera en la que están realizando labores de ampliación, lo cual obstaculiza la libre circulación del agua pluvial.

“Todo el día ha llovido, pero desde como a las 5:30 de la tarde ha sido con una intensidad que asusta, porque pasa minutos y vuelve con más fuerza. A mí se me metió el agua a la casa porque se me había tapeado el tubo de desagüe, tuve que salir bajo la tempestad a meter una varilla para que no se me mojaran mis cositas”, dijo la señora Sebastiana Mendieta, quien junto a sus dos hijos espera que la lluvia cese pronto, porque al lado de su casa hay un montículo de tierra elevado y temen un derrumbe.

Por su parte, Aryeris Auxiliadora Jirón, habitante del barrio Hermanos Molina, señaló que los vecinos de ese sector se vieron seriamente afectados, porque el agua se metió en la mayoría de las casas.

“Desde que tengo uso de razón esta es la cuarta vez que el agua se mete a las casas, es siempre que llueve fuerte. Tengo recuerdos desde cuando nos inundamos con el huracán Mitch”, señaló Jirón.

Asimismo, dijo que tuvieron que abrir uno de los manjoles ubicados en el sector para que el agua pudiera circular porque estaba atascado de basura.

Un taxista que cubre la ruta Diriamba-Jinotepe compartió que a las 9 de la noche aún no había realizado ningún viaje a Jinotepe porque en el sector del bar Copas estaba complicada la pasada.

“Está peligroso transitar hacia Jinotepe, han hecho ampliación en la carretera y hay partes donde hay solo abismo a ambos lados y no se ve nada, ademàs de que como la vía está nueva es fácil deslizarse. Para no perder la noche he estado yendo a hacer viajes a los barrios de Diriamba con pasajeros a los que las moto taxis no los quieren transportar porque las calles están inundadas y se les apagan las motos”, señaló el taxista que pidió anonimato debido a que puede ser multado por trabajar en una ruta que no le pertenece.

Según reporte del comunicador José Luis Hernández, entre los sectores más afectados en Diriamba se encuentra barrio Berlìn, ubicado en la entrada, barrio Nerys Urtecho y en el sector conocido popularmente como El Hoyo, un barrio que se asentó en la parte baja de lo que fue el Instituto Pedagógico, además de la sexta calle del barrio San Francisco.

Asimismo, la basílica menor de San Sebastián también resultó vulnerable al fenómeno lluvioso y según radio Stereo Romance, el área de la casa cural quedó totalmente inundada por las filtraciones en el cielo raso. Bertha Mendieta, miembro del grupo parroquial Amigos de Jesús y María dijo que no conocía a fondo el estado del principal templo católico de la ciudad, pero sí aseguró que mañana están convocados los feligreses para asistir con toallas y baldes para limpiar y secar.

Se conoció de afectaciones en el Hospital Regional Santiago de Jinotepe, así como en diversos sectores de San Marcos y del municipio del Rosario.