Elecciones en la Cruz Roja

El Ministerio de Gobernación, Migob, ordenó a través de una resolución a la Junta Directiva de la Cruz Roja Nicaragüense, la cual es presidida por Esperanza Bermúdez de Morales, “convocar en el mes de enero del año dos mil ocho a Asamblea General a fin de nombrar la nueva Junta Directiva”, debido a que ésta se encuentra vencida desde el 13 de enero de 2006, lo que contraviene los estatutos de la Cruz Roja.



La resolución fue emitida el reciente 17 de diciembre y está firmada por el Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, Gustavo Sirias, y cuya copia está en poder de EL NUEVO DIARIO.



“Una vez analizado el expediente administrativo de la Cruz Roja Nicaragüense, se ha comprobado que la elección de la Junta Directiva, efectuada el trece de enero del año dos mil dos, debidamente certificada por el licenciado Johnny Benard, fue correctamente nombrada y registrada... finalizando el período de funcionamiento de dicha Junta Directiva, el trece de enero del año dos mil seis”, se lee en la resolución del Migob.



Por esa razón, el Migob ordena a la Junta Directiva de la Cruz Roja, presidida por Esperanza Bermúdez, convocar en enero de este año a asamblea general para nombrar a la nueva Junta Directiva.



Bermúdez de Morales dice que las elecciones nacionales serán en marzo.



EL NUEVO DIARIO consultó a la presidenta de la Cruz Roja sobre cuándo serían las elecciones, y nuevamente prometió que se llevarían a cabo a partir de enero, con las elecciones de los directivos de las filiales locales, luego aseguró que en febrero serían las departamentales y en marzo las nacionales. “Es un hecho”, aseveró Bermúdez de Morales.



Vale recordar que la presidenta de la Cruz Roja ya había prometido el dos de octubre pasado, mientras partía un convoy de ayuda humanitaria a las víctimas del huracán “Félix” en la RAAN, que en la primera quincena de diciembre se realizarían los comicios para elegir a las nuevas autoridades nacionales de la Cruz Roja, y hasta explicó que las elecciones iniciarían ese mes en las filiales locales, en noviembre serían las departamentales y en la primera quincena de diciembre las elecciones nacionales.



Luego, el pasado ocho de diciembre, en el acto de ascenso a 60 miembros voluntarios de diferentes departamentos, Bermúdez de Morales puso de pretexto que debido a que el comité encargado de los comicios “ha tenido atrasos”, no se pudieron llevar a cabo las elecciones. Sin embargo, en ese momento no aseguró que las elecciones se realizarían en enero.



También ha asegurado que si la asamblea general, que es la que elige a las nuevas autoridades de la Cruz Roja, decidiera postularla para una nueva administración, ella aceptaría, “porque la asamblea es soberana, y si me lo dice, lo acepto”, refirió en ese momento Bermúdez de Morales.





Presidenta de Cruz Roja usa “artimañas”



Mientras tanto, Edgard Bermúdez Hernández, miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja Nicaragüense, aseguró a END que la presidenta de esa institución se ha negado desde enero de 2006 a realizar las elecciones con el afán de mantenerse en ese puesto.



“Se ha negado a través de muchas artimañas a hacer el proceso electoral”, expresó Bermúdez Hernández, y recordó que primero “dijo que no existía un reglamento, y se elaboró. Después dijo que no había Comisión Electoral, y se nombró la Comisión Electoral, se hizo el calendario, y cuando ya estaba todo listo, dijo que no había dinero”.



Por esa razón, según Bermúdez Hernández, varios directivos del Consejo Nacional llamaron a la Federación Internacional para apoyar las elecciones, organismo que donó unos 4 mil dólares para el proceso, pero tampoco “arrancó”, denunció.





Exigirán convocar a asamblea general

El miembro del Consejo Nacional indicó que doña Esperanza Bermúdez de Morales tiene que acatar la resolución emitida por el Migob, en la que le ordena convocar a asamblea general en este mes para elegir a las nuevas autoridades nacionales, para que una vez elegidas puedan convocar a las elecciones de los directivos de las filiales a nivel municipal y departamental.



Además, denunció que la presidenta de la Cruz Roja expulsó sin fundamento alguno al primer vicepresidente de esa institución, Juan José Vanegas, cuando según el artículo 34 de los estatutos, se establece que la asamblea general es la única que tiene potestad para elegir o destituir a cualquier miembro de la Junta Directiva.



Es por eso que Vanegas, junto a Bermúdez Hernández, Maritza Peck, segunda vicepresidenta de la Cruz Roja, y Martha Urroz, presidenta de filial de Masaya, solicitó el 24 de octubre pasado al Migob que ordene a esa institución convocar a asamblea general, “para reestablecer la gobernabilidad y credibilidad de la institución y realizar elecciones nacionales a lo inmediato”.