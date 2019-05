“La canción de mi hijo (preso) haría llorar a todas las madres en Nicaragua”

Juana De la Rosa Lesage no tiene dudas. Si las madres de Nicaragua escucharan el 30 de mayo la canción que compuso su hijo, Harvin Roberto Esteban Lesage, todas llorarían.

Pero el protestante Harvin Roberto, de Jinotepe y de 20 años, está en la cárcel Modelo, donde la semana pasada un custodio mató a balazo a Eddy Montes y por lo que ahora la señora Lesage teme por la vida de su hijo.

“Él ya me tiene una canción para el 30 de mayo y me la cantó en una de las visitas (en la cárcel), es una canción tan linda, que creo haría llorar a todas las madres”, afirma Lesage.

A Harvin Roberto lo detuvieron en julio del año pasado junto a sus hermanos, Luis Miguel y Jean Carlos, a quienes excarcelaron el pasado lunes.

Los tres son cantantes. Los tres son protestantes. Y los tres estuvieron juntos en la cárcel, hasta que un día los separaron de celdas.

Ahora, dos de ellos están con casa por cárcel, pero Harvin Roberto, el romántico, el menor y tal vez el más vulnerable de la familia, quedó en la cárcel Modelo.

“Sería súper feliz si mi tierno pudiera cantarme y dedicar su canción a todas las madres el 30 de mayo”, dijo emocionada la señora Lesage.

¿CÓMO ESTÁN SUS HIJOS, A CASI UNA SEMANA DESPUÉS DE LA EXCARCELACIÓN?

Me entregaron a dos bajo condiciones carcelarias de convivencia, no están en completa libertad, pero todavía me deben a uno. Sigue encarcelado Harvin Roberto, el más pequeño, de 20 años. Nunca pensé que me lo iban a dejar preso, pensé que iban a salir juntos.

Ellos salieron ahorita, el lunes, están bastante afectados, tienen insomnios, dolor de estómago, palidez, falta de apetito, ardor al orinar, dolores de espalda. Granos, picazón, entendemos que por ingerir agua contaminada o la comida, es obvio.





Son diferentes tipos de problemas, uno está con insomnio, y otro presenta problemas de alteración, se exalta mucho y a veces no logra conciliar el sueño, creo que necesitan sicólogos.

¿CUÁNDO LOS EXCARCELARON LES HICIERON EXÁMENES MÉDICOS?

Aún no se les ha hecho, pero por mi parte voy a ver qué es lo que hago por ellos. No pueden salir ahorita, por las condiciones legales en las que los excarcelaron.

Me han ofrecido apoyo, pero acaban de salir y para eso tiene que hacerse un horario. Además, hasta que no llegue su hermano (a la casa), ellos no se van a sentir tranquilos. Los tres fueron capturados el mismo día, en el mismo momento,

Los tres nunca se separaron, siempre estuvieron juntos, incluso, cuando llegaron al Sistema Penitenciario estuvieron juntos, fue hasta que pasaron los primeros tres meses en la cárcel, que me los separaron y los pusieron en celdas distintas.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TEME?

Temo por la vida de mi hijo Harvin Roberto, en el último incidente que se dio en el Sistema Penitenciario (16 de mayo) él fue golpeado, pido que a todos esos muchachos los saquen de allí, porque ellos son inocentes. La mayoría de los que están allí fueron brutalmente golpeados.

La verdad es que nadie está de acuerdo con la información de que fue amotinamiento (el gobierno lo calificó así). Para mí, como madre, no fue un amotinamiento, fue algo premeditado, fue un ataque hacia los muchachos.

Temo también por las secuelas. No es fácil, casi un año han estado en ese lugar (Centro Penitenciario), toda persona que está bajo esas condiciones en las que estuvieron, obviamente, hay secuelas, la verdad no podría decir en este momento cuáles pueden ser, pero le pido a Dios de que no se afecten demasiado, porque solo Dios y ellos saben lo que pasaron en ese lugar.

Espero que ellos, con el tiempo, logren superar los problemas físicos o de salud.





¿HA TENIDO COMUNICACIÓN CON EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA?

Como madres, todas tuvimos una pequeña reunión donde expusimos nuestros casos, de las enfermedades de nuestros hijos. Ellos, en su momento, dijeron que tal vez de alguna forma nos iban a apoyar.

Ellos, la verdad, son herméticos en sus decisiones, pienso que ellos están en la razón de resguardarse, porque actúan como profesionales de otros país, pero en el trato, son muy amables, no tengo quejas. Sí se dio el incidente (el16 de mayo) y muchas personas hablan de que los muchachos no fueron atendidos en el momento (el Comité Internacional de la Cruz Roja estaba en el momento del incidente), pero no tengo por qué recriminar.

¿LE HAN DICHO SI CONTINUARÁN RESPALDANDO LAS PROTESTAS?

Ellos manejan sus propios pensamientos y esa pregunta, lo mejor es que ellos la respondan, pero la verdad es que todos estamos en esta lucha y no vamos a olvidar tan fácil. Hasta que veamos a Nicaragua libre y en paz, pienso que entonces, vamos a estar tranquilos.

​¿QUE CONSEJOS LES HA DADO A ELLOS?

Yo me voy a dedicar a mis hijos. Necesito que ellos estudien, que ellos se integren a trabajar, en la medida de lo posible, como madre, estoy en la obligación de apoyarlos, tal vez no en todo, pero quiero dedicarme a mis hijos. El padre de mis hijos convive con nosotros, pero es un señor ya de bastante edad, tengo un nieto de 11 años, hijo de Luis Miguel.

Quiero que ellos se dediquen a su trabajo, a estudiar. A Carlos, por ejemplo, le faltaban cuatro meses para terminar la carrera de administración de empresas, Harvin cursaba mercadotecnia y necesito que sigan estudiando.

Para ellos, su motivación es la música y el más pequeño de ellos (Harvin) canta muy lindo, no es porque sea mi hijo, eso se ve en los videos que han hecho, la música es su sueño.

Los tres cantan, dos son del género del rap, los dos mayores, hacen canciones de protestas en contra del gobierno, pero el más muchachito (Harvin) se dedica a cantar románticas, pero también ha hecho varias canciones con sus hermanos por amor a Nicaragua.

¿CREE QUE HARVIN YA ESTARÁ CON USTED EL 30 DE MAYO?

Sigo abogando, pidiendo a Dios para que él salga de la cárcel. Él tiene una canción muy bella para dedicarla en el día de las madres.

Él ya me tiene una canción para el 30 de mayo y me la cantó en una de las visitas, es una canción tan linda, que creo haría llorar a todas las madres. El compone y canta. La canción es especial para mí, me la cantó para los días de Semana Santa, él es como un escritor que vive componiendo sus canciones, es más, ha compuesto a los caídos (en las protestas).

Pero esa canción de la que hablo, también puede ser dedicada a las madres, porque tiene un sentimiento tan sublime, tan especial.

Sería súper feliz que esa canción me la volviera a cantar el 30 de mayo, pero libre en la casa, me sentiría súper más contenta. Daría mil gracias a mí creador y a la gente que nos ha apoyado, como la gente de la Unidad Azul y Blanco y de la Alianza Cívica, porque todos estamos en esta lucha.

Me siento orgullosa de mis tres hijos.



SE INFORMA QUE HAN APARECIDO ARMAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ, DE JINOTEPE, Y QUIEREN RELACIONAR ESO CON LAS PROTESTAS ¿QUE PIENSA AL RESPECTO?

Podría ser como una campaña, no creo que sean reales esas versiones de que en las manifestaciones se usaban armas. Los muchachos siempre anduvieron con tubos, con sus banderas.

En el caso de mis hijos, ellos anduvieron en las protestas y el único delito de ellos fue cantar sus canciones de protestas.

Ese asunto en específico (armas encontradas en barrio San José), no lo conozco con certeza, pero los pobladores de Jinotepe saben que las protestas no fueron armadas, los muchachos lo más que anduvieron fue con ondas (huleras) y tubos, nunca vi ningún tipo de armas.

Espero que todos los muchachos salgan, porque son inocentes, no tienen ya por qué estar presos.