Asedio policial y detenciones en víspera de marcha de UNAB

Detenciones ilegales, asedio policial y el cierre de negocios que respaldaron el paro de labores del pasado jueves marcaron la jornada de este sábado en la víspera de la marcha opositora convocada para el domingo por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Roberto Cajina, analista en temas de seguridad, denunció en Facebook que desde la siete de la mañana del 25 de mayo, agentes policiales asediaban su casa de habitación, tomando fotografías.

“Desde ya responsabilizo a la Policía por cualquier ataque contra mi integridad física y daños a mi vivienda. No he cometido ningún delito y no hay razón alguna para ser intimidado”, denunció Roberto Cajina.

Persiguen a periodista

El periodista Alfonso Baldioceda, quien labora para Radio Corporación, denunció que fue asediado por oficiales en un centro comercial, en represalia porque tomó fotografías por la presencia policial en el sitio de compras.

“Logré salir bien porque me rescataron colegas del Canal 10 (de televisión) y por gestiones de miembros de la Alianza Cívica”, confirmó el periodista Baldioceda, quien se refugió en una tienda ante el asedio policial.

Baldioceda expresó que la intención de los policías que le siguieron dentro del centro comercial antes mencionado era despojarlo del teléfono celular con el cual hizo las fotografías, como parte de su trabajo

Por otra parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que Walter Juárez Selva permaneció detenido ilegalmente durante 20 horas, en la Estación II de Policía.

A Walter Juárez lo apresaron el viernes en el Complejo Judicial Central Managua, cuando asistía como un espectador más al juicio de su hijo, Walter Juárez Vanegas, procesado en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio. María Oviedo, abogada de la CPDH, confirmó que Walter Juárez Selva fue puesto en libertad a la siete de la mañana del sábado, sin recibir ninguna explicación. Walter Juárez Selva y su hijo, del mismo nombre, participaron en las marchas antigubernamentales del 2018 en Managua, según sus familiares.

Mientras, en León, dos dueños de bares que respaldaron el paro de labores convocado por la UNAB, denunciaron que el jefe de la Policía en esa ciudad les llegó a cerrar sus negocios la mañana del sábado y los acusó de estar “perjudicando” al gobierno de turno.

Por otro lado, en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, pobladores denunciaron a través de las redes sociales que grupos de parapolicías recorren las calles de esas ciudades del departamento de Carazo, en busca de opositores para apresarlos.